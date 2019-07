Sénégal/Bénin: CAN 2019 - El Hadji Diouf appelle au respect pour les Ecureuils

Si Mbaye Diagne estime qu'il n'y a pas photo entre le Sénégal et le Bénin, ce n'est pas le cas d'El Hadji Ousseynou Diouf. L'ancien capitaine de la sélection nationale du Sénégal convie plutôt les Lions à ne pas se montrer suffisants mais plutôt à respecter les Ecureuils.

« Le Bénin a réalisé un très beau parcours et ses joueurs vont se dire que si on a battu le Maroc, pourquoi pas le Sénégal », a conseillé El Hadji Diouf dans un entretien exclusif relayé par Dakar Actu. « Le Bénin va jouer son va-tout sur cette rencontre et le Sénégal ne doit rien laisser au hasard s'il veut aller loin dans cette compétition », ajoute-t-il.

L'ancien joueur de Liverpool estime par ailleurs que le Sénégal devrait faire mieux. « Avec le potentiel qui est le nôtre, le Sénégal vaut largement plus de deux buts par match », a-t-il dit avant de se féliciter du parcours des Lions. « Même si on reste encore sur notre faim sur la qualité du jeu produit, on ne doit pas faire la fine bouche au vu de son parcours où les Lions mènent doucement mais sûrement leur barque ».