Sénégal/Bénin: CAN 2019 - Mbaye Diagne «entre le Sénégal et le Bénin, il n'y a pas photo»

C'est ce que pense Mbaye Diagne. Et il n'hésite pas à le dire haut en dépit des surprises que nous offre la CAN 2019 et de l'élimination du Maroc par le Bénin.

En attendant le match qui opposera le Sénégal aux Ecureuils en quarts de finale, l'attaquant de Galatasaray lance les hostilités. Peu utilisé par Aliou Cissé depuis le début de la compétition, il estime que les Lions devraient passer sans grande difficulté contre le Bénin en quart de finale de la Coupe d'Afrique.

« Tout le monde sait qu'entre le Sénégal et le Bénin, il n'y a pas photo. Normalement, le Bénin ne doit pas nous poser de problème, mais aucun match ne sera facile. On va bien l'aborder, mais pour gagner ; car pour le moment, on attend de voir quelle équipe on aura en demi-finale ou en finale », a-t-il confié au journal Les Echos.

Très confiant, Mbaye Diagne voit le Sénégal en finale. « Moi je parle de finale. Pourquoi pas. Nous avons l'équipe pour aller jusqu'au bout. Aucune équipe ne nous empêche de dormir, c'est plutôt le contraire. C'est nous qui les empêchons de dormir. On ne fait de fixation sur aucune équipe. On prendra l'équipe qui se dressera sur notre chemin, mais avant, il faudra battre le Bénin ».

La rencontre Sénégal-bénin se joue le mercredi 10 juillet à partir de 16H TU.