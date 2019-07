Ile Maurice: Viol allégué - «La victime avait des griffures sur sa main droite» soutient un policier en Cour

L'inspecteur Doomun, qui est affecté au poste de police de Coromandel a été appelé à témoigner lors du procès intenté à Kevin Jason Boodram pour viol en Cour intermédiaire ce lundi 8 juillet. Il est revenu sur l'état dans lequel se trouvait la présumée victime le jour où elle allègue avoir été violée.

«Elle pleurait et avait l'air traumatisée lorsqu'elle est arrivée au poste de police de Curepipe» a soutenu l'inspecteur. Selon lui, la femme était en compagnie de son époux et portait des blessures sur sa main droite.Cependant, lorsque Me Drawnacharya Ortoo, l'avocat de la défense, lui a demandé où est-ce que le viol a eu lieu, il a fait savoir qu'il n'est pas en mesure de répondre à la question.

Autre témoin qui a défilé la barre est la constable Chuttoo. Elle a produit des pièces à conviction, à savoir, les vêtements que portait la victime le jour de l'incident. «Le haut qu'elle portait ce jour-là était déchiré» a-t-elle précisé et dans la foulée, a fait savoir à la Cour que les vêtements ont été analysés par la Forensic Science Laboratory. Puis, elle a confirmé les dires de son collègue par rapport aux blessures de la victime.

Pour rappel, dans sa déposition, la femme avait expliqué que le 6 juillet 2013, l'accusé l'aurait emmené de force chez lui et l'aurait violé. Le suspect, âgé de 33 ans, a toujours nié les faits. «Elle est venue chez moi de son propre gré et on avait eu des relations sexuelles avec consentement» avait-il déclaré.

Le procès se poursuivra le 26 septembre avec la déposition de la victime devant les magistrats Raj Seebaluck et Naddiyya Dauhoo.