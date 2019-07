Congo-Kinshasa: Chaud partisan de l'intégration africaine - Le Chef de l'Etat au Sommet de l'UA

Le Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi, est arrivé le samedi 6 juillet 2019 à Niamey, au Niger, pour prendre part, en sa qualité de Président de la RDC et de 2me vice-président de l'Union Africaine, au Sommet extraordinaire de cette organisation qui s'est ouvert hier dimanche, et dont la clôture est prévue ce lundi 8 juillet. Le principal point à l'ordre du jour de la rencontre des Chefs d'Etat du continent est le lancement de la Zone de Libre Echange Continentale (ZLEC), un marché crédité de 1,2 milliards de consommateurs, dont la mise en œuvre effective sera formalisée l'année prochaine.

L'initiative vise la suppression progressive des barrières « politiques », « sécuritaires », douanières, administratives, fiscales et autres, en vue de booster les échanges commerciaux entre pays d'Afrique, et les porter de 15 % actuels à plus de 60%. La Zone de Libre Echange Continentale devrait également permettre à l'Afrique de peser plus que les 15 % qu'elle représenté au plan du commerce mondial, contre 47 % à l'Amérique, 61 % à l'Asie et 61 % à l'Europe. Le marché commun intra-africain, indique-t-on, pourrait générer 16,1 milliards de dollars de recettes additionnelles.

Selon les statistiques du moment, l'Egypte, le Nigeria et l'Afrique du Sud contrôlent 50 % du Produit Intérieur Brut (PIB) cumulé de l'Afrique. L'objectif affiché par les « pères » fondateurs de la ZLEC est d'inverser cette tendance et de favoriser la participation des 54 Etats de l'UA à la création des richesses et à leur partage plus ou moins équitable.

Comme l'avait déjà souligné le président congolais à Malabo lors des Assemblées générales de la BAD (Banque Africaine de Développement), la République Démocratique du Congo est largement partie prenante à l'intégration africaine, compte tenu de ses fabuleuses ressources naturelles, de son potentiel énergétique représentant 100.000 mégawatts, de sa population évaluée à plus de 80 millions de consommateurs et de sa position géo-stratégique au cœur du continent, au milieu des frontières partagées avec neuf voisins.