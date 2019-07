Sénégal: Conférence de presse de la coalition Deliver For Good, mardi

Dakar — La coalition "Deliver For Good" et ses partenaires tiennent une conférence de presse mardi à partir de 9 heures, au siège du Réseau Siggil Jeggen, annonce un communiqué transmis à l'APS.

La campagne "Deliver For Good", précise le texte, est une initiative de plaidoyer qui suscite un changement durable pour et par les filles et les femmes afin de faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) et du Plan Sénégal Emergent (PSE).

Lancée en mai dernier par la présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE) Aminata Touré, la campagne Deliver For Good Sénégal est renforcée par le soutien de l'Etat du Sénégal et un "accompagnement sans relâche" du ministre de la Femme de la Famille et du Genre.

Dirigée par le Réseau Siggil Jegeen et l'ONG Energy 4 Impact, la campagne compte aujourd'hui plus de 40 organisations membres issues de la société civile, du gouvernement, du secteur privé et des partenaires, techniques et financiers, qui s'engagent dans trois priorités essentielles pour une action collective (l'énergie, l'éducation et la santé), renseigne le communiqué.

Il ajoute que la coalition plaide pour une redistribution des bénéfices tirés du pétrole pour le financement des gaps dans l'éducation, la santé et le développement des énergies renouvelables et en faveur des femmes et des filles.