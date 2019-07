Seychelles: Les Maldives sollicitent le soutien des Seychelles pour l'organisation des Jeux des îles de l'océan Indien en 2023

Les Maldives cherchent le soutien des Seychelles pour l'organisation des prochains Jeux des îles de l'océan Indien en 2023, a déclaré lundi un envoyé spécial des Maldives.

«Les Maldives sont un pays qui a participé à tous les jeux. Nous sommes très impatients de retourner l'hospitalité que nous ont offerte les îles de l'océan Indien », a déclaré Abdullah Shahid à la presse après sa rencontre avec le président des Seychelles, Danny Faure.

M. Shahid, ministre des Affaires étrangères des Maldives, a déclaré que «l'organisation des jeux de 2023 sera un honneur exceptionnel pour le peuple maldivien. C'est pourquoi nous sommes ici. Le soutien que nous avons reçu de M. Faure est remarquable. Nous sommes profondément touchés par son appuie. "

Les Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, ont déjà soutenu les Maldives.

«Vous vous souviendrez qu'en 2004, nous avons été frappés par un tsunami, qui a affecté notre pays de manière désastreuse. À l'époque, M. Faure, qui était ministre de la Jeunesse, a organisé une brigade de jeunes pour aider au nettoyage », a rappelé M. Shahid.

Le ministre des Affaires étrangères se rendra dans d'autres pays de l'océan Indien qui participent aux Jeux des îles de l'océan Indien pour recueillir leur soutien, à savoir Madagascar, les Comores, Mayotte, Maurice et la Réunion, un département français d'outre-mer.

Le ministre des Affaires étrangères et le président ont également abordé d'autres sujets concernant les petits États insulaires en développement (SIDS) telles que le changement climatique.

Shahid et le président ont également évoqué des problèmes touchant les petits États insulaires.(Thomas Meriton) Photo License: CC-BY

M. Shahid a déclaré que M. Faure était l'un des plus ardents défenseurs des questions climatiques et que "le président s'est rendu personnellement sur les fonds marins, en a constaté l'impact et en a attiré l'attention au monde".

Il a ajouté que «nos deux pays sont de petits pays insulaires en développement. La plupart des problèmes auxquels nous sommes confrontés sont les mêmes, tels que l'environnement, la sécurité et les problèmes de développement. "

Les Jeux des îles de l'océan Indien est un événement multisports organisés tous les quatre ans parmi les athlètes des nations insulaires de l'océan Indien. Le jeu a été créé par le Comité international olympique en 1977. La 10ème édition des Jeux se déroulera à Maurice dans 10 jours.

Le ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Initiative communautaire, Ameer Magu, était également présent à la réunion et a parlé de la reconstruction de la jeunesse et de la relation culturelle entre les deux pays.

«J'étais l'une des personnes qui ont accueilli la brigade de la jeunesse après le tsunami et plus tard, nous avons eu un programme d'échange avec les Seychelles. Nous avons beaucoup de similitudes et nous croyons que nous devrions commencer à reconstruire notre relation en matière de développement et de culture des jeunes », a déclaré M. Magu.