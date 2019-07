Cote d'Ivoire: Loterie nationale - Mahamoudou remporte une cagnotte de 19 millions F CFA

Le Pari mutuel urbain (Pmu) vient de faire un autre heureux.

Le vendredi 5 juillet, au siège de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) sis à Marcory zone 4, a eu lieu la cérémonie de remise du chèque d'une valeur de 19 043 000 F Cfa, à Mahamoudou O. Qui a remporté la cagnotte du Pari mutuel urbain (Pmu) de la semaine dernière.

Cette remise de chèque a été faite par Dominique M'Bahia, directeur du Contrôle et de l'Audit qui représentait le directeur général. A cette occasion, elle a précisé: « nos jeux sont crédibles et sécurisés car totalement informatisé. Et je voudrais partager avec vous et, à travers vous, avec l'ensemble de nos partenaires notre engagement à mettre les joueurs au cœur de nos préoccupations, de notre vision et de nos stratégies ».

L'émissaire de Dramane Coulibaly a par la suite mis un accent particulier sur l'importance de ressources que son entreprise alloue aux parieurs. Car, dira-t-elle, « à titre d'exemple, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 105 milliards de F Cfa fixé par le Conseil d'administration pour cette année, les sommes redistribuées sous la forme de gains, s'élèveront à environ 70 milliards de F Cfa ». Ce qui amène Dominique M'Bahia a affirmé: « nos moyens d'action en faveur du bien-être de nos populations seront aussi accrus. Cela, à travers la Fondation Lonaci. Je rappelle que la redistribution sociale de la Lonaci, c'est plus de centres de santé, plus de maternités, plus d'écoles, etc. ».

Bien avant, Soro Seydou, chef de produit Pmu, a précisé: « il a gagné ce montant avec la mise unitaire de 300 F Cfa. La particularité est qu'on peut gagner le plus gros lot avec la plus petite mise ». C'est le cas de Mahamoudou O. qui part avec les 19 043 000 F Cfa. Qui a fait savoir que ce n'est pas la première fois qu'il gagne. « J'ai remporté pour la première fois la cagnotte de 36 470 000 F Cfa en 2009. Et le mois surpassé, j'ai aussi empoché plus d'un million F Cfa », a-t-il affirmé.

Visiblement satisfait, il n'a fait qu'adresser ses sincères remerciements à la Lonaci avant d'appeler ses frères et sœurs à s'investir comme lui dans le Pari mutuel urbain.