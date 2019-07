Congo-Brazzaville: Vie associative - Les médecins congolais s'unissent autour de la Munamec

De nombreux médecins, retraités et en activité, ont lancé officiellement, le 6 juillet, la section Brazzaville de la Mutuelle nationale des médecins du Congo (Munamec). L'organisation qui valorise le bien-être social vient s'ajouter à la liste des associations médicales que compte le pays.

Parce que le travail des acteurs de santé nécessite beaucoup d'humanisme, les médecins se solidarisent à travers une mutuelle afin de promouvoir leur travail en le mettant au centre de leur préoccupation.

La Munamec se dit ne pas être ni un conclave scientifique ni un syndicat, encore moins le jumeau de l'Ordre des médecins. Elle s'est engagée à la prise en charge des personnes vivant avec le VIH ; des drépanocytaires et hémophiles; des sujets vivant avec handicap moteur et mental; des alcooliques ainsi que des toxicomanes. Cette structure s'inscrit également dans la lutte contre le paludisme et la tuberculose. Elle apporte une assistance aux sujets du 3e âge tout en honorant les médecins retraités et décédés.

Pour ce faire, une dizaine de personnes, dirigée par le Dr Jacques François Silou Massamba qui est secondé par le Dr Simone Loubienga, dirigera la section de Brazzaville-Pool. Cette équipe a pour mission de recenser tous les médecins de cette zone, lancer une campagne d'adhésion et mener un plaidoyer pour la mise en place d'une assurance maladie au bénéfice des mutualistes. « Soyons une mutuelle solide et engagée, plus mobilisée que jamais pour donner un avenir aux valeurs de fraternité, de solidarité, de bienveillance et de progrès sanitaires et sociaux », a indiqué le président de la section Brazzaville-Pool, Jacques François Silou Massamba.

Dans les tout prochains jours, le bureau exécutif national sera mis en place afin de permettre à la Munamec de toucher tous les médecins congolais.