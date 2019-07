Congo-Brazzaville: Changements climatiques - Un atelier se penche sur le processus d'élaboration du plan national d'adaptation

La rencontre va regrouper, du 9 au 10 juillet, à Kinshasa toutes les parties prenantes qui vont également actualiser le plan de développement provincial de la ville capitale.

L'atelier vise un double objectif, à savoir sensibiliser les parties prenantes aux changements climatiques et au processus d'élaboration du plan national d'adaptation et former les animateurs communautaires sur le thématiques relatives aux changements climatiques. Il sera donc question d'améliorer le niveau d'information des acteurs institutionnels, praticiens et professionnels des médias par la vulgarisation des notions d'adaptation aux changements climatiques et la mise en relief de ses impacts; identifier les messages-clés de vulgarisation sur le processus d'adaptation aux changements climatiques, conscientiser les différentes parties prenantes sur la prise en compte du genre dans les politiques provinciales et sectorielles de l'adaptation à ces changements. Cette rencontre va également permettre le lancement du processus d'élaboration du plan de développement provincial du Haut-Katanga et la présentation du plan de communication du projet du plan national d'adaptation.

La cérémonie d'ouverture sera présidée par le gouverneur de la ville de Kinshasa qui lancera, par la même occasion, le processus d'actualisation du plan de développement provincial et de formulation du programme d'Actions prioritaires du Haut-Katanga. Le programme prévoit des exposés sur les changements climatiques : concept de base ; la vulnérabilité de la République démocratique du Congo (RDC) face aux effets des changements climatiques ; le processus du plan national d'adaptation ; les défis de la mobilisation des ressources pour l'adaptation aux changements climatiques de la zone du littoral de la RDC...