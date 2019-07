Congo-Brazzaville: Salubrité - Le personnel du CHU assainit son environnement de travail

L'activité a drainé, le 6 juillet, les agents de l'établissement hospitalier qui l'ont nettoyé systhématiquement, avec le concours de leurs confrères venus de certaines formations sanitaires de la place.

« Il faut redresser, réformer et nettoyer. On a l'appui du ministère qui nous aide aujourd'hui à nettoyer cet espace du CHU ce samedi. Il s'agit du premier samedi du mois et le ministère est venu nous donner un coup de main avec son personnel », a déclaré le directeur général du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Brazzaville, Sylvain Villiard.

Outre les responsables du CHU et son personnel, on y a noté la présence du directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la population, Florent Balandamio.

Dans le cadre de l'organisation des opérations de salubrité et de maintien d'un environnement de travail propre, la répartition des sites s'est présentée comme suit : les responsables et le personnel ont assaini l'espace qui se situe derrière le service de la pneumologie, le bâtiment 4 et sous les arbres, l'urgence-infectiologie-pédiatrie grands enfants, cuisine-cafeteria ainsi que la psychiatrie.

Par ailleurs, concernant l'amélioration des conditions des soins au CHU, Sylvain Villiard a tenu à préciser les axes prioritaires sur lesquels ils pourront, ensemble, mener les activités pour atteindre les résultats escomptés. « Comme vous le savez, on a fait un état des lieux. Maintenant, nous sommes dans la planification. On vient de faire une présentation cette semaine au conseil médico technique d'un programme d'investissement pour un coût évalué à cinq cent mille euros qui vise différents services, particulièrement les urgences ; améliorer la consultation interne et externe pour que le milieu soit plus adéquat », a-t-il expliqué.

Ainsi, selon le schéma codifié, il est prévu également d'améliorer le service d'accueil, l'approvisionnement en médicaments, en réactifs, aux tests de laboratoire, etc.