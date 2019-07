Angola: L'Angola Cables Cloud Service prévoit des gains pour les agents économiques

Luanda — L'entreprise angolaise de télécommunications Angola Cables a récemment lancé un service de "cloud" (nuages) à Luanda, utilisant son infrastructure globale, offrant au marché national la possibilité des entreprises de réduire leurs coûts en hardware.

Selon un communiqué de presse auquel l'Angop a eu accès lundi, les entreprises bénéficieront d'un service innovant et robuste, (... ) ainsi qu'une réduction du temps d'installation.

Faisant recours aux data centres, à l'AngoNap (Luanda-Angola) et à l'AngoNap (Fortaleza-Brasil), associés aux câbles sous-marins WACS, SACS et Monet, l'entreprise a lancé sur le marché le «AC Cloud», service qui vient satisfaire, localement, un besoin réel des entreprises qui opérant dans le pays et qui sont obligées à acheter du matériel à l'étranger, payant en devises et sans la garantie d'une assistance sur place.

L'AC Cloud, selon la note, est un service informatique très innovant qui fournit une solution d'infrastructure sous la forme d'un service IAAS (Infrastructure As A Service), où les opérations et les informations produites peuvent être consultées à partir de tout appareil connecté à Internet.

Les solutions en nuage sont capables de supporter les plus différents applications des agents économiques, en donnent plus d'agilité, flexibilité et sécurité, lit-on.