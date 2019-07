Congo-Kinshasa: IFASIC - Franck Mukanya désormais Docteur en Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication

En présence de sa femme bien-aimée, ses enfants, ses collègues de travail et ses pairs scientifiques, le récipiendaire Franck Mukanya Lusanga, aura ainsi impressionné tout "Ifasic" à travers sa soutenance magistrale qui lui a valu d'ailleurs la mention "Grande distinction".

Attendez ! Cet évènement s'est déroulé samedi 6 juillet 2019, dans les installations de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication (IFASIC). Après avoir procédé à sa soutenance publique de sa thèse de doctorat dont l'intitulé est : « Image des entreprises publiques face aux propriétés du système médiatique en RDC », Frank Mukanya Lusanga a obtenu, illico presto, le titre de Docteur en Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication avec la mention" Grande distinction".

Présidé par l'éminent Professeur Gilbert Mubangi de l'Université de Kinshasa, le jury avait pour membres les professeurs Matumweni Makwala, Elyté Ipondo, Mbikayi et Bayedila qui, par leurs questions, ont permis au récipiendaire de porter de façon luminaire les tours et contours de sa thèse de doctorat. Amoureux de la lecture et chercheur inlassable de son état, Frank Mukanya a exposé un travail visant à démontrer la différence qui existe entre l'identité réelle des entreprises publiques et l'image qui est diffusée à leur sujet à travers les médias. Ayant plus de 500 pages, le travail qu'a présenté cet expert en communication, était basé sur des faits empiriques se basant notamment sur un échantillon des entreprises publiques, citant la SNEL, la Régideso, la SCTP sous la direction de Kimbembe Mazunga, la Sonas sous l'expertise de Carole Agito et la RVA ainsi que des titres des articles des journaux.

Dans son élan, Frank Mukanya a prouvé à partir de l'image les paramètres performances des entreprises publiques d'un côté et d'autre part les propriétés structurelles et dynamiques du système médiatique congolais. Et par ricochet, il a laissé entendre qu'à travers des théories et des graphiques, le paradoxe qui en découle. Par conséquent, le travail avait reçu un avis favorable des membres du jury. A les en croire, son contenu est riche en enseignement d'autant plus qu'il repose sur les faits empiriques.

Reconnaissance

A l'issue de cette démonstration scientifique, le nouveau Docteur en sciences et techniques de l'information et de la Communication n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction, en remerciant le recteur de l'IFASIC, les membres du jury pour leur accompagnement dans les différents stades de la construction de cette œuvre et sans oublier son mentor, le Professeur Matumweni Makwala de l'IFASIC pour avoir cheminé ensemble durant sept ans dans la réalisation de ce travail. «Vous êtes mon mentor et je suis votre étudiant. Et, dans cette philosophie, je ne saurai rejoindre le niveau de la connaissance qui est le vôtre », avait lâché Frank Mukanya. Et d'ajouter : « J'ai été malaxé, mixé et je me suis rendu compte de la limite de ce que je suis et l'immensité de ce qui me reste encore à découvrir ».

Qui est Mukanya Lusanga Franck ?

Né en 1958, originaire de la province du Kasaï Oriental, Mukanya Franck a débuté ses études primaires à l'EP St Bavon de Père Franciscain à Kamina- ville, dans le Haut- Lomami. Il a fait les études secondaires, section littéraire, option latin- philo avant de décrocher son diplôme d'Etat. Il a embrassé les études supérieures à l'Institut Supérieur du Commerce (ISC) où il a obtenu le diplôme de licence en sciences commerciale et financière avant de les poursuivre à l'IFASIC où il a obtenu les titres de graduat en sciences de l'information et de la Communication, de licence en science de l'Information et de la Communication et le Diplôme d'Etudes Approfondie ( DEA). Il est formateur des formateurs certifié de l'Université de COMESA. En 2019, il vient d'obtenir le titre de Docteur en Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication après sa soutenance publique de sa thèse.