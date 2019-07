Sénégal: Ziguinchor - Le gouvernement déterminé à résorber le déficit d'infrastructures en zones périphériques (ministre)

Ziguinchor — Le gouvernement va dérouler un paquet de stratégies dans les plus brefs délais, en vue de résorber le déficit en matière d'infrastructures de base dans les localités périphériques de la région de Ziguinchor (sud), a décalré lundi le ministre du Développement communautaire, de l'Equité sociale et Territoriale, Mansour Faye.

"Il n'y a pas une préoccupation majeure en termes d'accès à l'eau ou à l'électricité au niveau des chefs-lieux départementaux. Par contre, si nous prenons des localités périphériques comme Boutoupa Camaracounda, il urge de dérouler en mode +fast-tract+ des interventions (... )", a estimé M. Faye.

Il présidait lundi un comité régional de développement (CRD) consacré à la vulgarisation des missions du ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et territoriale, en présence du gouverneur de Ziguinchor, des autorités locales, de responsables de projets et programmes et de plusieurs autres acteurs à la base.

"Il nous faut faire preuve d'efficacité et de performances dans nos actions en mettant toutes les composantes de l'équité sociale dans une même dynamique pour rendre cohérentes les actions du gouvernement en matière de développement communautaire", a poursuivi Mansour Faye.

"Nous avons écouté les préoccupations et recueilli les attentes des uns et des autres (... ). Mais dans les localités périphériques comme Boutoupa Camaracounda, nous avons reçu des instructions fermes du gouvernement pour trouver des infrastructures nécessaires de base dans les plus brefs délais", a souligné l'ancien ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.