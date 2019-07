Congo-Kinshasa: CPI - Le milicien congolais Bosco Ntaganda, reconnu coupable de «18 chefs d'accusation»

L'ex-chef de guerre Bosco Ntaganda dont le procès ouvert le 2 septembre 2015 à la Cour pénale internationale (Cpi), connait un peu plus sur son sort, ce lundi 08 juillet 2019.

La Chambre de première instance VI de la Cour l'a déclaré coupable de «18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité ».

Des crimes qui, selon un communiqué officiel transmis à Fratmat.info, ont été commis en Ituri, en République démocratique du Congo (Rdc), entre 2002 et 2003.

Il s'agit entre autres, « de meurtre et tentative de meurtre, viol, esclavage sexuel, persécution, transfert forcé de population et déportation, des attaques contre la population civile, l'enrôlement et conscription d'enfants de moins de 15 ans et leur utilisation pour les faire participer activement à des hostilités ».

La Chambre précise que les deux parties, l'accusation et la défense, disposent de 30 jours pour faire appel.

Le procès s'est déroulé en 248 audiences au cours desquelles la Cour a entendu 80 témoins et experts appelés à la barre par le Bureau du Procureur Fatou Bensouda et 19 témoins appelés par la défense et 3 des représentants légaux des victimes.