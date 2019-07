Afrique de l'Ouest: UEMOA - Les grands chantiers et plusieurs rapports au menu du Sommet d'Abidjan

Dakar — La 21ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement (CCEG) de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) s'ouvre vendredi prochain à Abidjan, avec à l'ordre du jour l'examen de plusieurs rapports et les grands chantiers de l'Union, annonce un communiqué parvenu à l'APS.

Les chefs d'Etat et de Gouvernement de l'UEMOA examineront, entre autres, le Rapport sur l'état de l'Union en 2018 et le Rapport général de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires (édition 2018). Ils plancheront aussi sur l'état de mise en œuvre des grands chantiers de l'UEMOA.

Le communiqué rappelle que "dans le but de donner une impulsion politique de haut niveau à l'exécution des programmes communautaires, les Chefs d'Etat de l'Union prennent en charge les grandes questions à travers des Comités de Haut Niveau dont ils assurent la présidence".

Le Comité de haut niveau sur l'Energie est présidé par Patrice Talon, président de la République du Bénin, et le Comité de haut niveau sur le financement des économies, par Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.

Le président du Niger, Issoufou Mahamadou et le président Macky Sall dirigent respectivement le Comité de haut niveau sur la sécurité alimentaire et le Comité de haut niveau sur la paix et la sécurité.

Outre les chefs d'Etat des pays membres, les chefs des institutions de l'Union sont également attendus à cette rencontre.

La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement (CCEG) est l'organe suprême qui définit les grandes orientations de la politique de l'Union.

Selon l'article 17 du Traité de l'Union, elle se réunit au moins une fois par an. La Conférence nomme les présidents et les membres des organes et institutions de l'Union.

L'UEMOA a été créée le 10 janvier 1994 à Dakar. Son objectif principal est "l'édification, en Afrique de l'Ouest, d'un espace économique harmonisé et intégré, au sein duquel est assurée une totale liberté de circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services et des facteurs de production, ainsi que la jouissance effective du droit d'exercice et d'établissement pour les professions libérales, de résidence pour les citoyens sur l'ensemble du territoire communautaire".

Elle comprend huit Etats côtiers et sahéliens, liés par l'usage d'une monnaie commune, le franc CFA, et bénéficiant de traditions culturelles communes. Il s'agit du Bénin, du Burkina, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau, du Mali, du Niger, du Sénégal et du Togo.

D'une superficie de 3.506.126 km2, l'UEMOA compte 120,2 millions d'habitants. Le taux de croissance du PIB, à prix constant, est de 6,7% en 2017.

Les huit pays de l'UEMOA sont membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), dont les chefs d'Etat et de gouvernement ont adopté, le 29 juin dernier à Abidjan, le nom "Eco" pour le projet de la future monnaie unique.