Soudan: Experts - La réforme de l'économie a besoin de temps

Khartoum — L'expert économique, Prof. Mustafa Nawari a appelé à la disponibilité d'une volonté politique forte pour résoudre les problèmes structurels auxquels l'économie soudanaise est confrontée, tels que le chômage, la subvention de biens et de services, le changement des directives en matière d'éducation et les politiques médicales.

Prof. Nawari a associé la levée du terrorisme et la coopération internationale avec l'État à la stabilité de l'accord entre l'accord conclu entre le Conseil Militaire de Transition (CMT) et le Forces de la Déclaration de Liberté et du Changement (FDLC), ainsi qu'au comportement responsable de toutes les parties sans exception, en expliquant que le soutien arabe est le plus efficace et plus rapide.

Dans une déclaration à la SUNA, Prof. Nawari a exclu l'augmentation de l'investissement dans la période intermédiaire, et il a déclaré que "la performance démocratique aux élections, le résultat des élections, l'acceptation des forces politiques sur le résultat des élections ainsi que la performance et la politique du gouvernement élu joueront un rôle important dans l'attraction des investissements et du soutien.

Pour sa part, l'économiste Dr. Abd Al-Mahmoud Al-Nur Mahmoud a déclaré que les questions stratégiques nécessitaient beaucoup de temps et un gouvernement élu basé sur de pleins pouvoirs constitutionnels, "La formation d'un gouvernement de compétences entretenant des liens étroits avec les institutions internationales et certains pays clés peut aider à résoudre certains problèmes et à ouvrir des voies pour s'y préparer" a-t-il affirmé.