Burkina Faso: Banque mondiale - La nouvelle directrice des opérations, Soukeyna Kane, à Kosyam

Le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le lundi 8 juillet 2019 au palais de Kosyam, une délégation de la Banque mondiale. Les responsables de l'institution ont réitéré leur volonté d'accompagner le Burkina Faso dans des projets de développement.

La nouvelle directrice des opérations de la Banque mondiale pour le Burkina Faso, Soukeyna Kane réaffirme le soutien et l'engagement de son institution à accompagner le pays des Hommes intègres à relever les défis de développement.

A la sortie d'une audience que le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré lui a accordée, elle a confié que le partenariat avec le Burkina est solide ; en témoigne l'augmentation du volume des opérations ces trois dernières années.

«La Banque mondiale appuie les déplacés internes à travers notamment le projet filets sociaux qui permet d'atteindre les couches les plus défavorisées à travers des transferts monétaires», a-t-elle déclaré, tout en ajoutant que la question des réfugiés préoccupe l'institution de développement au plus haut niveau.

Pour sa part, le prédécesseur de Mme Kane, Pierre Laporte a profité de l'occasion pour féliciter le président du Faso et son gouvernement pour la bonne collaboration et les résultats enregistrés au cours des trois ans et demi. «Malgré le contexte difficile dans lequel nous avons travaillé notamment sur le plan sécuritaire, plusieurs projets ont été réalisés.

Nous avons aussi fait le point des réalisations notamment l'augmentation du portefeuille qui est passé de 1,1 à environ 2,4 milliards de dollars», a relevé Pierre Laporte. En plus du Burkina Faso, Soukeyna Kane s'occupe également du Mali, de la Guinée, du Niger et du Tchad.

De nationalité sénégalaise, elle est entrée à la Banque mondiale en 2003 comme spécialiste senior de la gestion financière et a exercé diverses fonctions au sein de la région Afrique, de la division politique opérationnelle et services aux pays et de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord.

Elle a également occupé le poste de chef du service gouvernance pour la région Europe et Asie centrale de la Banque mondiale.