Madagascar: Endoscopie digestive - Le « Gastro training Afrique » en direct de Paris

Les médecins, spécialistes et étudiants en médecine malgaches à Antananarivo, Toamasina, Antsiranana et Fianarantsoa, ont pu profiter, via une vidéoconférence, de la tenue des journées de formation en endoscopie digestive et d'actualisation des connaissances, dans le cadre de la 4e édition du « Gastro training Afrique », qui s'est tenue les 5 et 6 juillet derniers à l'Hôpital Américain de Paris.

À l'initiative de cet hôpital et de quelques praticiens français et africains, le projet « Gastro training Afrique » donne aux pays du continent africain l'opportunité d'être à jour sur les dernières avancées en endoscopie digestive, et sur l'exploration digestive.

Le programme scientifique couvre différents sujets : les maladies du foie et des voies biliaires, l'obésité en Afrique, les hépatites virales, et les autres maladies à fort impact de santé publique.

Formations de haut niveau. Après une participation à la 3e édition de ces journées en 2016, Madagascar a été, pour cette 4è édition, bien représenté, grâce à la mise en place d'un comité scientifique d'organisation, avec le Pr Rado Ramanampamonjy de l'Association des Gastro-Entérologues Malgaches (AGEM), et le Pr Benjamin Rakotoambinina de la Société Malgache des Sciences en Physiologie et Biomécanique (SOMAPHYBIOM).

« Gastro training Afrique » est l'un des rares congrès médicaux et scientifiques diffusé en direct à destination de la communauté médicale et paramédicale du continent africain.

Ces vidéoconférences pouvant se décliner en e-learning, vidéos online, peuvent ainsi atteindre les coins reculés de l'Afrique, pourvu que les infrastructures techniques du pays le permettent.

Pour Madagascar, les infrastructures existantes, et le partenariat avec la Fondation Telma, ont permis aux médecins gastroentérologues et physiologistes malgaches s'intéressant à l'exploration digestive, de recevoir en temps réel les formations de haut niveau durant la journée du 6 juillet.