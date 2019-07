Burkina Faso: Commune de Bobo-Dioulasso - Le maire se soumet au jugement populaire

Le maire de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou, a rendu compte, le samedi 6 juillet 2019, à sa population de sa 3e année de gestion de la commune. Cette journée de redevabilité s'est déroulée en présence du maire de la commune de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Beouindé, parrain de la cérémonie.

Trois heures pour rendre compte de sa gestion de la commune à ses administrés. C'est à cet exercice que s'est prêté le maire de Bobo-Dioulasso, Bourahima Sanou, à la 3e année de son mandat.

C'était lors d'une journée dite de redevabilité tenue, le samedi 6 juillet 2019, dans la cité de Sya. Le devoir de redevabilité est un principe que le maire de Bobo-Dioulasso a dit s'être imposé dès sa prise de fonction en juillet 2016.

«Le premier signe de développement d'une commune est le fait que les premiers responsables acceptent de se soumettre aux jugements de la population», a-t-il affirmé.

Cet exercice de redevabilité est aussi vu d'un bon œil par le maire de Ouagadougou, Armand Roland Pierre Beouindé, par ailleurs parrain de la cérémonie.

«L'exercice est très louable, nous le faisons sous d'autres formats à Ouagadougou mais je pense que ce format est à apprécier à sa juste valeur, car il permet d'être en contact direct avec la population et avec les forces vives de la ville», a-t-il apprécié.

Dans le souci de mieux soumettre à la population les actions de la municipalité, c'est un film retraçant les réalisations majeures de la commune qui a été projeté, avant que le maire ne prononce un discours complétif.

L'allocution est revenue sur les axes prioritaires que le conseil municipal s'était fixés après son élection. Ils se résument en cinq points que sont : la réforme de l'administration communale ; la recherche de l'adhésion et l'engagement des populations aux actions de développement de la commune; la création des conditions pour susciter l'investissement privé et la création d'emplois ; la réalisation d'infrastructures socio-économiques de base; la dynamisation des partenariats existants et la recherche de nouveaux partenariats publics et privés. Le maire a dit se féliciter du bilan présenté au public.

Un bilan «positif» qu'il met à l'actif du conseil municipal et des maires d'arrondissements, ainsi qu'aux partenaires de développement de la commune de Bobo-Dioulasso. Des déguerpissements en vue Malgré ces performances, le conseil municipal entend redoubler d'efforts.

Il a, à cet effet, commandité une étude, dans l'optique d'une meilleure maîtrise du potentiel fiscal et de mobilisation de ressources propres de la commune. Son lancement est prévu pour ce mois de juillet, à en croire M. Sanou.

Pour sa 4e année de mandat, le conseil a dit vouloir orienter ses actions principalement sur l'assainissement et la mobilité urbaine, avec la réalisation et/ou la réhabilitation d'ouvrages de drainage des eaux pluviales et la restauration de l'ordre dans l'occupation du domaine public.

«Des actions de déguerpissements des occupations anarchiques et des zones d'occupations spontanées non autorisées ont été réalisées et vont se poursuivre», a prévenu le maire. Par ailleurs, cette journée a servi de tribune d'échanges directs entre la population de Bobo-Dioulasso et ses conseillers municipaux.

Et les citoyens n'ont pas été avares en interventions, qui pour des interpellations, qui pour des suggestions. Et comme on pouvait s'y attendre la question de la structure de gestion du marché qui peine à fonctionner est revenue lors de ces débats.

Et selon le maire, ce dysfonctionnement plombe la capacité de mobilisation du marché au point qu'il rapporte moins de 20 millions à la commune, ce qu'il juge dérisoire.

Le maire a dit avoir entendu les nombreuses interpellations et a promis d'accélérer les concertations afin d'aboutir à une levée des malentendus. Toute chose qui permettra au grand marché de jouer pleinement son rôle de locomotive économique de la commune.