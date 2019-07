Madagascar: Musique urbaine - Name Six revigore le rap malgache

Il y a quelques mois, Name Six est revenu sur le devant de la scène avec « All for the best ». Le jeune rappeur proposait un avant-goût de son projet.

Cinq mois après, le revoilà! Il a sorti une jaquette de onze titres à la fin du mois de juin dernier. Cet album, s'intitulant Oxygen, succède notamment à Tongasoa, sorti en 2015.

« Je suis de retour avec une nouvelle musique », a-t-il confirmé. « Nouvelle musique » car il a renouvelé son style. Si dans les albums précédents les paroles étaient en malgache, Oxygen est rédigé dans la langue de Shakespeare.

« Le but principal est de franchir la frontière nationale. » Franchir la frontière malgache, enjamber le canal de Mozambique est une tâche titanesque.

Cela exige la persévérance, car la concurrence est rude, surtout sur le continent noir où la musique urbaine gagne du terrain depuis ces deux dernières décennies.

Chanteur depuis ses huit ans, Name Six est dorénavant dans la cour des grands. A 25 ans, il a pris de la hauteur. Il veut alors lancer un message universel.

A part l'amour et la fraternité, sujets évoqués dans ses paroles, Name Six est un peu futuriste dans ce nouvel album. Rien qu'en entendant la musique, on remarque que l'artiste est contemporain.

D'ailleurs, des « beatmakers » de plusieurs nationalités ont contribué à la composition des mélodies, notamment EditionKray (Allemagne), Harut (Georgia), IamDose (Pologne), Cabs (France, Bordeaux), et DilonXo (Texas).

En effet, l'artiste confirme qu'il est satisfait des travaux effectués par ces compositeurs, et compte réaliser un grand projet à l'avenir.

« Leurs compositions m'inspirent. D'autant plus que ce sont des 'beatmakers' internationaux », a souligné le rappeur. On remarque aussi dans ce nouvel album une touche malgache, comme dans « Please ».

La semaine prochaine, Name Six retournera au pays et réalisera des clips. Le paysage malgache décorera ses vidéos. Il livrera également un concert pour satisfaire ses fans.

Devenu rasta, Name Six a grandi. Désormais, il a la voix rauque. Cependant, il n'a pas retourné sa veste. Il reste fidèle à son rythme et à ses principes.