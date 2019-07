Algérie: Un programme de 22 000 locaux commerciaux pour les Jeunes porteurs de projets

ALGER - Le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, Tidjani Hassan Haddam, a annoncé, lundi à Alger, le lancement d'un programme de 22 000 locaux commerciaux, proposés à l'achat ou à la location, en faveur des jeunes porteurs de projets dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi.

"Quelque 8.754 locaux commerciaux sont proposés, dans un premier temps, aux jeunes porteurs de projets, à titre d'achat ou de location en attendant un autre quota de 14 000 locaux", a fait savoir M. Haddam qui a présidé en compagnie de la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia, la cérémonie de lancement de ce programme.

Cette opération est destinée aux jeunes entrepreneurs, dont les projets sont en cours de concrétisation, dans le cadre des dispositifs d'aide à l'emploi, à l'instar de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ), la Caisse nationale d'Assurance-chômage (CNAC), l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM), dans le cadre de la prise en charge des leurs aspirations en matière d'entrepreunariat, a-t-il souligné.

Dans cette perspective, ces jeunes bénéficieront des locaux vacants non exploités relevant des organismes sous tutelle du secteur de l'Habitat, à l'instar des Offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (AADL) et l'Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI).

A cet effet, il a été procédé à l'installation d'une Commission centrale au niveau du ministère du Travail pour la mise en œuvre de cette décision, et de laquelle sont issues des sous commissions au niveau local, a-t-il précisé ajoutant que l'attribution de ces locaux s'effectue "selon des mécanismes facilitant les mesures administratives et à un coût à la portée de ces micro-entreprises".

Le ministre a appelé, dans ce sens, les commissions de wilaya à "accélérer le rythme de travail afin de mettre, dans les plus brefs délais, ces locaux à la disposition des jeunes porteurs de projets".

Par ailleurs, le ministre a affirmé que son secteur s'attelait depuis 3 mois à la tenue de séances de travail avec les micro-entreprises pour faire le point sur leurs préoccupations en vue de "lever les obstacles et mettre en place de nouvelles facilitations".

Rappelant que le Premier ministre "avait ordonné l'arrêt des poursuites judiciaires contre les jeunes entrepreneurs confrontés à des difficultés pour le remboursement des crédits octroyés dans le cadre de la création de leurs entreprises, ainsi que des procédures de saisie de leur matériel", M. Haddam a salué cette mesure qui vient "soulager les porteurs de projets et les encourager à poursuivre leurs activités afin de participer efficacement à l'édification de l'économie nationale".

De son côté, la ministre de la Solidarité nationale a annoncé l'affectation, dans le cadre de cette opération, de "30% des locaux commerciaux aux femmes bénéficiaires des dispositifs d'aide à l'emploi, en vue de favoriser l'accès de la femme au monde de l'entrepreneuriat".

Plus précise, la ministre a ajouté que les locaux réservés aux jeunes porteurs de projets sont proposés à des prix raisonnables et avec des facilitations telles que la prorogation du délai de paiement des montants de l'acquisition ou de la location à plus de 5 années, voire jusqu'à 25 années.