Cote d'Ivoire: Gestion des entreprises - 33 patrons ivoiriens à l'Iese de Barcelone

La session de Barcelone des Advanced management program (Amp) de Mde Business school (Abidjan) s'est ouverte, hier, au campus nord de l'Iese.

Trente-trois chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire, composant la 9e promotion des Advanced management program (Amp) de Mde Business school (Abidjan), ont débuté, hier, cinq jours de cours intensifs en haute direction des entreprises, à l'Iese de Barcelone.

Cette session spéciale, dite de Barcelone, est un moment particulier dans le curricula de formation des Amp qui dure 8 mois.

Durant ce laps de temps, en plus de passer une semaine entière ensemble, regroupés dans un hôtel à Barcelona, les participants ont l'occasion de rencontrer et de s'instruire auprès des professeurs de l'Iese.

Cette business school est créditée d'une grande réputation. Elle a été classée, cinq années de suite, meilleure école au monde en executive education, par le journal de référence Financial times.

Gestion des opérations ; application de la stratégie ; ressources humaines et stratégie d'entreprise ; relation propriétaire et directeur général : les clés du succès ; gestion des conflits et des attentes ; coaching sont, notamment, les axes du programme de la formation.

Une rencontre avec des entreprises espagnoles, dans le cadre d'un networking, mercredi après-midi et la visite pédagogique de la Sagrada familia, la cathédrale mythique conçue par l'architecte de renom, Gaoudi, jeudi matin, sont deux intermèdes importants dans l'agenda de la session de Barcelone bâtie autour des études de cas.

« Organisé par la majorité des Business school de haut niveau, l'Amp est un programme qui permet aux managers seniors d'améliorer leur processus de prise de décision, de développer leurs talents de leadership et de renforcer leurs connaissances pratiques.

Ce programme offre les fondamentaux pour guider l'entreprise, en accord avec les derniers apports scientifiques », souligne une présentation de Mde Business school.

Après les Amp, suivront, la semaine prochaine, les auditeurs du Program for Management Development (Pmd). Les Alumni, eux, débuteront leur formation le 10 juillet.

Les sessions de formation de cette année se déroulent dans un contexte particulier. En effet, l'Iese business school fête ses 60 ans d'activité.

La commémoration de cet évènement a réuni, les 5 et 6 juillet, des délégations venues des écoles associées dont Mde Business school, des écoles partenaires et leurs hôtes barcelonais dans un espace de partage d'expériences et de networking.

En soixante années d'existence, l'Iese a formé plus de 50 mille dirigeants. Si on ajoute les personnes formées par ses écoles associées, ce business school détient un réseau d'alumni d'environ 300 mille hauts cadres, de loin le plus important au monde.

«Il y a 60 ans, l'Iese naît d'une Espagne très différente de celle d'aujourd'hui. L'Iese est née dans un contexte où il y a avait beaucoup d'initiatives visant à améliorer le développement des entreprises et de la société. L'Iese est donc le fils et le père de l'Espagne actuelle.

Notre métier est de former les cadres de la haute direction. Avec le nombre de cadres que nous avons déjà formés, nous impactons en douceur, certes, mais profondément le développement du monde.

Et particulièrement l'Afrique où nous apprenons beaucoup de choses », explique le Pr Louis Manuel Calleja, l'un des plus anciens de l'institution.