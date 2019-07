Sénégal: Marché de change - Appréciation du dollar face aux principales devises de références en mai 2019

Selon la Direction de la prévision et des études économiques (Dpee) du Sénégal dans son « Point mensuel de conjoncture -Mai 2019 » , sur le marché de change, le dollar américain reste vigoureux par rapport aux principales devises de référence.

Sur les cinq premiers mois de 2019, il s'est apprécié face à l'euro (+7,9%), au livre sterling (+6,7%) et au yen (+1,8%).

Le billet vert profite de son statut de monnaie de refuge dans un environnement économique marqué par l'escalade du conflit commercial.

En rythme mensuel, les taux de change USD/EUR et USD/GBP se sont renforcés de 0,5% et 1,6% en mai 2019. Vis à vis des monnaies des marchés émergents, l'appréciation du dollar est plus marquée.

En variation mensuelle et en glissement sur les cinq premiers mois de 2019, le dollar s'est raffermi par rapport au real brésilien (+2,9% et 14,4%), au yuan chinois (+2,1% et 6,5%), à la roupie indienne (+0,6% et 7,5%) et au rouble russe (+0,4% et 11,3%).