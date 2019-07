Soudan: Lancement du projet d'alphabétisation à Kassala

Khartoum — L'organisation nationale Bit Makla, en collaboration avec l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) ont lancé le projet réflexe d'alphabétisation et formé 1240 femmes dans les localités d'Aruma, Kassala rural et Hamschkoreb dans l'État de Kassala, qui se déroulera du 7- 21 juillet.

Il est à noter que l'organisation, dirigée par la consultante Lubna Ali, et vise à former, à renforcer les capacités, à lutter contre les habitudes négatives, à soutenir et développer les femmes, à lutter contre le phénomène de la violence à l'égard des femmes et de la violence familiale et l'alphabétisation.