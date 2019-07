Soudan: La Banque d'épargne choisit comme la meilleure banque en matière de la responsabilité sociale

Khartoum — L'Union mondiale des banquiers arabes a choisi la Banque de l'épargne et du développement social (BEDS) le prix de la meilleure banque de la responsabilité sociale pour la troisième fois consécutive le 5 juillet à la capitale libanaise, Beyrouth.

Le directeur général adjoint de la Banque de l'épargne et du développement social, Abdul-Moneim Mohammad Fadl-Al-Mawla a reçu le prix, qui est le 12e parmi les prix internationaux et régionaux que la Banque a reçus du réseau régional de responsabilité sociale, l'Union internationale de banquiers arabes à Bahreïn, au Qatar et d'Égypte au cours des quatre dernières années.

Le directeur général adjoint du BEDS a déclaré que le prix s'inscrive dans la classification annuelle de l'Union mondiale des banquiers arabes dans les domaines de la qualité, des indicateurs financiers, la technologie bancaire et de la responsabilité sociale.

Il a affirmé que la banque avait obtenu cette évaluation en se basant sur son financement de dimension sociale, notamment l'agriculture, l'eau, l'électricité et l'éducation, en se référant à l'accord-cadre par lequel la BEDS va financer l'impression de livres et la fabrication d'outils de classe pour toutes les écoles du Soudan.

Fadl-Al-Mawla a ajouté que la BEDS joue un rôle important dans la fourniture de microfinance, révélant que la banque à elle seule a fourni plus de 27% du montant total des fonds octroyés par toutes les banques du pays et chaque année, plus de 67 000 familles bénéficient de 14 types de garanties facile offertes pour de petits producteurs.