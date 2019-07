Guinée: Labé - l'Université de Hafia va retirer sa plainte contre le secrétaire général du SLECG

Depuis quelques jours, une sombre affaire de bus secoue l'université de Labé. Un vieil engin octroyé en 2009 au syndicat de l'université par une note de service datée de la même année qui semble t'il a été abrogée par une autre note de service dans le dessein de maintenir l'équilibre entre fores syndicales en présence l'université après que certains dissidents du SLECG se soient constitués en SNAESUR.

Indexé pour une avoir formulé une plainte pour vol de bus, le secrétaire général de l'université Docteur Moussa Diakité a livré sa part de vérité lundi.

« ... C'est simple, j'ai les notes de service .

Il y a une première note de service portant mise à disposition d'un bus, article premier le grand bus octroyé à l'université de Labé en 2009 par le CNDD a été mis à la disposition du syndicat pour toute fin utile (NDLR : le SLECG, seul sur le terrain à l'époque).

A ce moment , c'était le SLECG, mais le groupe s'est scindé en deux SLECG et SNAESUR, nous administrateurs comme on ne voulait pas de polémique entre les deux groupes on a ait une autre note de service pour retirer le bus.

La première note de service est sortie le 21 décembre 2017 et la seconde le 2 juillet 2018.

On a retourné le bus à l'université...

Nous ce nous demandions, c'était de retrouver le bus et le ramener à l'université et nous sommes à ce niveau.

C'est Fodé Camara qui a fait la plainte, il a envoyé le document à la gendarmerie, la gendarmerie l' a envoyé à la brigade de recherche.

A un certain niveau j'avais porté plainte, quand j'ai prié Fodé, j'ai envoyé tous ses amis vers lui, il a refusé et le bus était dans la cour de monsieur le commandant de la gendarmerie, comme on a récupérer le bus on va retirer la plainte. »