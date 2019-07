Cameroun: Affaires - Le pays intéresse la Suisse

Rappel de l'ambassadeur de Suisse au cours d'un récent dîner d'affaires organisé à Douala.

«Le Cameroun est un pays d'opportunités. Sa position géostratégique est parfaite et constitue une porte d'entrée idéale pour le marché de la Cémac, un bassin économique fort d'une population de 50 millions d'habitants dont la moitié vit au Cameroun ». Propos de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun, Pietro Lazzeri, lors de sa présentation sur le thème « Relations économiques entre le Cameroun et la Suisse : état des lieux et opportunités », lors de la 9e édition du Swiss Business Lunch récemment à Douala.

Dans une Afrique centrale en proie au ralentissement économique depuis 2018, le Cameroun s'en sort avec une meilleure résilience, rappelle l'ambassadeur. En termes de relations bilatérales, celles-ci sont « bonnes et variés », selon le diplomate. Des relations qui touchent l'économie, la formation professionnelle, l'aide et la sécurité humanitaires. En 2017, les entreprises suisses ont employé 950 Camerounais.

Les questions migratoires étaient également à l'ordre du dîner. « Le Cameroun est à la fois un pays d'immigration, de migration et de transit. Mais on oublie parfois qu'un pays comme la Suisse l'est aussi. Une personne sur quatre en Suisse est étrangère », a affirmé le chef de la coopération internationale suisse en matière migratoire, Vincenzo Mascioli.

L'IG du Mincommerce, Pr. Magellan Omballa, a fait une présentation sur « L'import-export : point de la situation au Cameroun ». Situation caractérisée par le déficit de la balance commerciale. « Au cours du triennal 2015-2017, la valeur globale de nos importations s'est chiffrée à 9.634 milliards de F dont plus de 500 milliards pour le riz », a souligné le Pr Omballa. Le gouvernement compte réduire les importations sans pour autant entrer en autarcie. Il a présenté les instruments mis en place pour la promotion de l'import-export entre les deux pays. Et en vue de l'accroissement des échanges commerciaux, un accord contre la double imposition, valable pour les entreprises Suisse au Cameroun et vice-versa, est en négociation.