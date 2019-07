Congo-Brazzaville: Diplomatie parlementaire - La Russie, un partenaire important pour le développement de l'Afrique, estime Isidore Mvouba

Le président de l'Assemblée nationale du Congo a récemment fait savoir que la Fédération de Russie avait toutes les potentialités pour être un acteur clé dans le développement du continent africain.

Le deuxième Forum international sur le développement du parlementarisme s'est déroulé, le 3 juillet, à Moscou, en Russie, sous le sceau de la diplomatie des peuples. Conduisant la délégation congolaise, le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, a traduit sa reconnaissance au président de la Douma d'Etat, Vyacheslav Volodine, qui l'a invité à ce grand rendez-vous des parlementaires du monde.

En effet, le chef de la délégation congolaise, dans son allocution, a indiqué qu'il n'y a pas mieux que les parlementaires pour relever les défis des temps nouveaux.

« Notre monde est confronté à des défis complexes: terrorisme; dérèglement climatique; cybercriminalité; crise migratoire; esclavage; corruption, etc. C'est pourquoi, nous avons dit ici avec force notre attachement aux valeurs d'égalité, de dialogue, de coopération, de respect du droit international, de la souveraineté des Etats, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des Etats souverains », a déclaré Isidore Mvouba, réfutant l'intimidation des parlementaires au travers des mesures de répression.

Selon lui, le forum de Moscou a offert aux parlementaires du monde la possibilité de traduire leur engagement et leur attachement au multilatéralisme. Cela en vue d'un monde multipolaire, nécessaire à des relations équitables et justes entre Etats.

« Ce double forum a éclairé d'un jour nouveau le parlementarisme dans le monde, à qui il a apporté de la valeur ajoutée, tout comme il a mis en orbite la coopération parlementaire Russie-Afrique. La Russie a toutes les potentialités pour être un acteur clé dans le développement du continent africain », a-t-il poursuivi, soulignant la nécessité d'intensifier les relations interparlementaires entre les chambres respectives dans le cadre d'une coopération soutenue avec Moscou.

Rendant un hommage bien mérité au pays hôte, qu'il qualifie de défenseur invétéré du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, Isidore Mvouba a rappelé que les participants avaient décidé de mettre en œuvre une diplomatie parlementaire Russie-Afrique mettant la condition humaine au cœur des projets de développement des pays.

« Aujourd'hui, nous sommes en Russie pour préparer demain. La Fédération de Russie peut être une pièce maîtresse pour le développement inclusif du continent africain, parce qu'elle est historiquement parlant un pays frère et ami de l'Afrique. Au total, nous sommes convaincus que la Russie et l'Afrique sont tous les deux des partenaires importants appelés à participer à la formation d'un ordre mondial polycentrique et durable », pense le président de l'Assemblée nationale du Congo, précisant que son pays avait tiré un grand profit de sa coopération avec la Russie, notamment dans le domaine de la formation des cadres.

Isidore Mvouba a rappelé que la République du Congo s'est dotée, depuis octobre 2015, d'une Constitution qui sacralise les valeurs du dialogue et du partage. Parmi les nouveautés de cette loi fondamentale, il a, entre autres, cité l'octroi d'un statut au chef de file de l'opposition ainsi que le statut particulier avec les privilèges et avantages accordés aux anciens présidents de la République, aux anciens présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale.

« Le dialogue est érigé en mode de gouvernement au travers d'un Conseil national du dialogue. Le parlement dispose d'un droit d'injonction et de contrôle sur l'administration publique et sur tous les aspects relatifs à la gestion du pays. Il dispose également des moyens renforcés de contrôle de l'action gouvernementale et peut traduire en justice les auteurs des malversations financières », a expliqué Isidore Mvouba, insistant sur le fait que le parlement s'affirme comme le chevalier blanc de la bonne gouvernance.

Membre de plusieurs unions parlementaires à travers lesquelles il se bat pour la paix, la sécurité et la démocratie, le parlement congolais est ouvert, a-t-il rappelé, au monde.