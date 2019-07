Congo-Brazzaville: Vie des partis - La jeunesse du PCT en session extraordinaire le 15 juillet

Par acte n°006/FMC/CC/SP/DOM du 8 juillet 2019, le premier secrétaire de la Force montante congolaise (FMC), Juste Bernardin Gavet, vient de convoquer la session extraordinaire du comité central de cette organisation.

« Le premier secrétaire (... ) prend l'acte dont la teneur suit : article premier : la session extraordinaire du comité central est convoquée pour le 15 juillet 2019, à Brazzaville, au Palais des congrès. Article 2 : la présence de chacun des membres du comité central muni d'une pièce d'identité est obligatoire », peut-on lire dans la décision.

La convocation de cette rencontre pourrait permettre enfin aux membres du comité central de la FMC d'accorder leurs violons. En effet, depuis avril dernier, la jeunesse du Parti congolais du travail (PCT) est divisée en deux franges qui s'illustrent par des invectives et des intrigues. L'une soutient le premier secrétaire, Juste Bernardin Gavet, et l'autre, dirigée par le secrétaire permanent chargé de l'économie, de l'emploi et des affaires sociales, Donald Mobobola, ne semble plus reconnaître la légitimité du premier secrétaire, après sa nomination au poste de secrétaire exécutif du Conseil consultatif de la jeunesse par le chef de l'Etat.

Les dissidents avaient même annoncé, dans une déclaration, la mise en place d'une commission ad hoc de treize personnes, chargée d'assurer désormais « le redressement salutaire » de l'organisation pour la préparation de son congrès, au prétexte d'un cumul paralysant du premier secrétaire. Ce qui avait conduit le PCT à convoquer une assemblée générale, le 8 mai, pour condamner la démarche entreprise par certains membres visant à destituer le premier secrétaire.

Présidée par le secrétaire permanent du bureau politique du comité central du PCT, chargé de la jeunesse, Fernand Sabaye, cette réunion du secrétariat permanent de la FMC était élargie aux membres de la commission nationale de contrôle et d'évaluation, du comité central présents à Brazzaville, du conseil fédéral et aux comités d'arrondissement. Rassemblant dans la même salle les différents protagonistes, cette assemblée générale avait montré combien les jeunes du PCT ne parlaient plus le même langage.

La déclaration du secrétariat permanent, qui réaffirmait son soutien à Juste Bernardin Gavet, avait été prise dans un climat très tendu, d'autant plus que les dissidents n'étaient pas d'accord de la démarche entreprise par le PCT. C'est ainsi que Donald Mobobola et ceux qui le soutiennent ont poursuivi leur campagne de destitution du secrétariat permanent, jusqu'au week-end dernier, à Pointe-Noire.

Espérons que les jeunes du PCT vont trouver un terrain d'entente, le 15 juillet, car l'élection présidentielle de 2021 avance à grands pas.