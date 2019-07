Angola: Le Gouvernorat envisage de réduire le taux de pauvreté de 36% à 25%

Luanda — Le Gouvernorat de la province de Luanda (GPL) prévoit de réduire le taux d'incidence de la pauvreté, fixé à 36% en 2017, de 25% à 2022, avec l'exécution du Programme intégré de développement local et de lutte contre la pauvreté (PIDLCP).

Les données fournies par l'Institut national de la statistique en 2014 indiquent qu'au niveau national, le taux était de 36,6% pour environ neuf millions de personnes vivant dans l'extrême pauvreté et que le programme avait pour objectif d'atteindre environ trois millions d'ici 2022.

Selon Miguel Pereira, coordinateur du groupe technique de l'unité de suivi du PIDLCP, toutes les municipalités du pays reçoivent 25 millions de Kwanzas par mois pour la mise en œuvre de ce projet. Si elles sont bien appliquées, il sera possible de répondre aux besoins des populations.

Il a dit que les actions sont bien programmées, mais quelque fois, la fiscalisation fait défaut d'une part, et l'autre, le citoyen lui-même qui est le bénéficiaire, devrait, dans l'exercice et le contrôle de ce dont il jouira, contrôler le programme, car le PIDLCP est ouvert et devrait également impliquer d'autres sensibilités.

Lors de la rencontre, ouverte par le gouverneur provincial de Luanda, Sérgio Luther Rescova Joaquim, il a été créé la commission provinciale chargée de suivre et d'évaluer la mise en œuvre du programme coordonné par le gouvernant, assisté du vice-gouverneur de Luanda pour le secteur politique et social et comprenant des délégués et directeurs provinciaux.