Congo-Kinshasa: Recadrage des questions politiques, sécuritaires - Les Forces Poliques Alliés de l'UDPS félicitent Félix Tshisekedi

Les Forces Politiques Alliées de l'UDPS sont satisfaits des activités menées ce dernier temps par Félix Tshisekedi Tshilombo à l'interieur et à l'exterieur du Pays. Elles notent que c'est au rythme des progrès d'une mobilisation qui uniformise le maintient de la paix, la sécurisation, le social de la population, la prière de consécration de la RDC à l'Eternel Dieu Tout Puissant par le Président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'il appartient de dire que la RDC a pris un bon départ de son envol.

La réunion des Forces Politiques Alliés de l'Udps, du vendredi 5 juillet à leur siège à Puna, conduite par son Coordonnateur, Laurent Batumona, sous le parrainage du patriarche Kitenge Yezu s'est articulée sur trois points éssentiels. Occasion pour elles d'égrener quelques-unes notamment, sur la situation politique de l'heure, centrée sur les activités du Président de la République. Il s'agit aussi de la prière pour le pays, les interviews accordées à la presse et aussi sur les prétentions lui pretées par certains acteurs politiques.

Ci-après, l'intégralité de la déclaration politique de forces politiques alliées de l'Udps.

DECLARATION POLITIQUE FORCES POLITIQUES ALLIEES DE L'UDPS

Les Forces Politiques Alliées de l'UDPS, réunies ce jour autour de leur parrain, le Patriarche KITENGE Yezu, ont examiné, entre autres, la situation Politique de l'heure, centrée sur les dernières activités du Chef de d'Etat, Son Excellence Félix Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO, les prétentions démesurées de certains Acteurs Politiques et ont fait la déclaration suivante :

QUANT AUX DERNIERES ACTIVITES DU CHEF DE L'ETAT :

Culte de prière du 23 juin 2019 s au stade des Martyrs ;

Les FPAU apprécient l'organisation de la journée de prière du 23 Juin 2019, dédiée à Dieu. Un évènement organisé pour la première fois en Afrique où un Chef de l'Etat demande pardon à l'Eternel, au nom de son pays, pour tous les manquements commis et confie le destin de Son peuple entre les mains du Seigneur pour Sa Gloire.

Le Message du 30 juin, Interview et sécurité à Lubumbashi, Kolwezi et en Ituri

- Les FPAU considèrent que le Président de la République a su recadrer et apporter de la lumière sur les questions politiques sécuritaires, sociales et budgétaires avec beaucoup de maîtrise, dans son discours à la Nation du 30 juin 2019 et ses différentes Interviews accordées à la presse tant Nationale qu'Internationale ;

- Les Forces Politiques Alliées de l'UDPS félicitent par ailleurs le Chef de l'Etat dans sa volonté salutaire de maintenir la Paix et la sécurité à Lubumbashi et à Kolwezi.

- Les FPAU saluent le geste posé par le Chef de l'Etat quant aux fonds alloués spécialement aux déplacés de Djugu et apprécient cette visite de consolation en Ituri précisément.

- Les FPAU encouragent en même temps le Président de la République à prendre, en sa qualité de Commandant suprême des Forces Armées de la RDC et de la Police Nationale Congolaise, toutes les mesures nécessaires tendant à la motivation de nos troupes pour l'éradication des forces négatives dans notre pays ;

Les FPAU remercient le Président Zambien, Edgar Lungu, et son peuple pour l'accueil chaleureux réservé à son homologue Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, à l'occasion de l'inauguration de la Foire Minière de Ndola dont il était le parrain. Lequel accueil était partagé avec la communauté congolaise bénéficiant de l'hospitalité du peuple zambien.

4. Quant aux prétentions démesurées de certains acteurs politiques en mal de positionnement

- les FPAU font noter à l'intention de l'opinion nationale et internationale qu'elles saluent la position du Chef de l'Etat quant à ce et rappellent qu'il n'y a pas une crise politique et estiment que la création d'une quelconque Institution dont le fonctionnement concurrencerait les dispositions constitutionnelles ne relèvent que des ambitions politiciennes, non seulement budgétivore, mais en plus inopportunes et scélérates.

Fait à Kinshasa, le 05 Juin 2019

Pour les Forces Politiques Alliées de l'UDPS

Le Coordonnateur des FPAU

L'Honorable Laurent Batumona

Député National

Pour le Parrain des FPAU

Le Patriarche Kitenge Yesu

Haut Représentant et Envoyé spécial du Chef de l'Etat