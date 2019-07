Congo-Kinshasa: Le port de Banana d'abord, le pont route-rail après - Olenghankoy et Muanda Nsemi louent la décision de Tshisekedi

En marge du 313ème anniversaire de la mort de Kimpa Vita, les deux protagonistes politiques, le président du CNSA, Joseph Olenghankoy et le chef spirituel de Bundu dia Mayala, Ne Muanda Nsemi, ont loué la décision du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi pour la construction du port en eau profonde de Banana, après les actions de rues menées par la population du Kongo Central contre la construction du pont-route-rail devant relier les deux capitales les plus rapprochées, Kinshasa et Brazzaville.

2 juillet 1706 au 2 juillet 2019, 313 ans, jour pour jour, depuis la mort de Kimpa Vita, surnommée par les occidentaux Ndona Béatrice. Pour commémorer la mort de cette prophétesse du Royaume Kongo, les "églises des noirs", pour la plupart, ont organisé plusieurs cérémonies à travers le pays pour honorer sa mémoire. Dans cette optique, le mouvement philosophico-spirituel Bundu dia Mayala de Ne Muanda Nsemi, a célébré ladite journée. Les fidèles de ce mouvement ont médité sur les actions et les enseignements de la prophétesse du Royaume Kongo, Kimpa Vita. A cette occasion, le Chef spirituel de ce mouvement, Ne Muanda Nsemi n'est pas allé par quatre chemins pour réaffirmer sa détermination à œuvrer pour l'avancement du pays. Il s'est dit être ni de gauche, ni de droite. Ce qui compte à ses yeux, c'est le développement de la RD. Congo.

Le président du CNSA, Joseph Olenghankoy, invité à cette cérémonie commémorative, a salué le combat de Kimpa Vita pour la libération culturelle et spirituelle des noirs du «joug impérialiste». Par ailleurs, il a exhorté l'assemblée à préserver les valeurs congolaises. «Nous devons demander le soutien de nos ancêtres pour en finir avec des guerres à l'Est du pays qui bloquent le social. Nous devons encourager le Chef de l'Etat dans ce sens et le soutenir afin de lui permettre de réussir son mandat », a-t-il exhorté.

Ces deux protagonistes louent la décision du Président de la République d'accorder priorité au port de Banana. Le président du CNSA a salué également la passation pacifique du pouvoir à laquelle la RD. Congo venait d'assister. Ce dernier, après chez Munda Nsemi, s'est rendu dans la commune de Ngiri- Ngiri où il était invité à prendre part à une autre cérémonie du 313ème anniversaire de la mort de Kimpa Vita, organisée par une église dénommée Mbanza Nsilulu.

Kimpa Vita est née entre 1684 et 1686 dans une famille de la noblesse Kongo ; elle fut une prophétesse du Royaume Kongo, fondatrice et dirigeante du mouvement antonianiste, une forme de syncrétisme entre le catholicisme et les religions traditionnelles Kongo. Elle a été brûlée vive après avoir lutté pour la réunification du Royaume Kongo, alors en proie à l'anarchie.