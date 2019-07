Angola: Le Masfamu veut des améliorations sociales des familles pauvres

Luanda — Le Ministère de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme (Masfamu) conseille aux femmes d'accroître leurs connaissances scientifiques de manière à garantir des emplois et à renforcer leur autonomisation en vue de l'amélioration sociale des familles pauvres.

Le défi a été laissé par la titulaire du portefeuille, Faustina Alves, dans la municipalité de Cacuaco, à l'occasion de l'ouverture de la Journée de la femme africaine, promue par Masfamu, qui se déroule jusqu'au 31 de ce mois, sous le slogan "Renforcer le pouvoir des femmes africaines c'est construire une Afrique inclusive et sûre ".

Selon la gouvernante, des stratégies de résolution rapide, de lutte contre la pauvreté, d'amélioration de la santé publique, de santé maternelle et infantile, d'éducation, d'alphabétisation, de lutte contre le VIH / sida et de violences domestiques sont indispensables.

Pour la ministre, Il est également essentiel de veiller sur l'égalité et l'équité entre les sexes, le bien-être de la famille, la récupération des valeurs, la paix et la sécurité, le mariage et la grossesse précoces, le travail indépendant et les femmes ambulantes.

En ce qui concerne les femmes ambulantes, le Masfamu les transforme en coopératives de manière à faciliter leur soutien, soulignant la nécessité de disposer de leurs cartes d'identité de vendeurs de rue pour éviter les frictions avec les autorités fiscales ou la police.

Il a exprimé le souhait de voir des espaces créés, avec la contribution des propres ambulantes, pour accueillir leurs enfants, où ils pourraient également bénéficier d'au moins un repas.

Faustina Alves a noté que la mise en œuvre en Afrique du Programme de développement durable à l'horizon 2030 impliquait la suppression des barrières culturelles, dont certaines sont ancestrales et structurelles, découlant du sous-développement économique et social.

À titre d'exemple, elle a évoqué les mutilations génitales féminines, à laquelle sont soumises chaque année environ trois millions d'Africaines et, qu'outre les présupposés religieux, vise délibérément les mères, les épouses, les travailleuses et les étudiantes, dans un contexte d'exigence et de préjugés moraux et sociaux.

Elle a reconnu les mérites de certaines femmes qui, par leur dévouement pour l'éducation et la formation, sont entrées sur le marché du travail et ont accéléré l'émancipation des femmes.

Le 31 juillet est la Journée de la femme africaine, institutionnalisée en 1962 à Dar-Es-Salaam, en Tanzanie, dans le but de contribuer à l'autonomisation, à la valorisation et à l'auto-affirmation des femmes africaines, en vue de leur participation active au développement socio-économique, politique et culturel de l'Afrique et de la reconnaissance de leurs droits.