Angola: Le Gouvernement travaille pour l'autosuffisance de la production interne

Luanda — Le ministre d'Etat en charge de la Coordination économique, Manuel Nunes Júnior, a déclaré mardi, à Luanda, que l'Exécutif prenait des mesures pour que la production nationale atteigne des niveaux d'autosuffisance dans les années à venir.

Manuel Nunes Júnior a souligné le choix de 54 produits, dans le cadre du Programme de production nationale, diversification des exportations et remplacement des importations (PRODESI) pour répondre aux besoins de consommation intérieure.

Pour concrétiser ce programme, l'Exécutif a approuvé le Programme d'appui au crédit (PAC), qui, sur la base des accords signés avec huit banques commerciales, pourrait financer, d'ici la fin de l'année, 141 milliards de kwanzas.

Lors de l'ouverture de la Foire internationale de Luanda (FILDA / 2019), le ministre d'État chargé de la Coordination économique a indiqué que l'Exécutif continuerait à œuvrer pour que les soldes budgétaires des années à venir soient nuls ou excédentaires, afin d'inverser la tendance actuelle d'endettement du pays et d'ouvrir un espace pour que les banques commerciales concèdent davantage de crédits à l'économie, en particulier aux initiatives visant à encourager la production de biens.

En présentant les données de performance de l'année dernière, il a affirmé que les taux d'inflation connaissaient une trajectoire à la baisse de 18,6%, alors que la prévision du Budget général de l'Etat de 2018 était de 28%.

Pour cette année 2019, selon les prévisions du Budget général de l'Etat révisé / 2019, un taux encore plus bas de 15% est prévu. Il a rappelé qu'à la fin de 2017, l'Exécutif de João Lourenço, lors de son entrée en fonction, avait présenté de profonds déséquilibres dans ses comptes internes et externes. Un programme de stabilisation macroéconomique a donc été approuvé pour inverser le cadre et obtenir les effets souhaités. "Les déficits publics des années 2015, 2016 et 2017 ont été remplacés par un excédent budgétaire en 2018, estimé à 2,2% du Produit intérieur brut (PIB)", a-t-il dit.

Toutefois, il a rappelé que le marché des changes continue de suivre un mouvement de normalisation, le signe le plus évident étant la réduction de l'écart entre le taux du marché officiel et celui du marché parallèle, qui se situe maintenant autour de 30% à 40%. En janvier 2018, cette différence était de 150%. L'économie réelle, a-t-il expliqué, était également très amère de la crise et, ces trois dernières années, l'Angola a affiché des taux de croissance négatifs, -2,6% en 2016, -0,15% en 2017 et -1,7% en 2018. Selon le ministre d'État, ce qui est important, c'est qu'au dernier trimestre de 2018, le pays avait enregistré pour la première fois un taux de croissance positif de 2,2% en trois ans. Pour 2019, la croissance devrait se poursuivre, avec des chiffres modestes autour de 0,3%.

La Foire internationale de Luanda (FILDA / 2019) ouverte ce mardi, compte au moins 785 exposants participant à cette édition, soit plus du double des 372 de l'exposition 2018.

La 35e édition compte sur la participation de 21 pays, la Biélorussie participant pour la première fois avec des entrepreneurs des secteurs du commerce, de l'industrie et de l'agriculture, à la recherche d'opportunités commerciales en Angola.

L'exposition compte également sur des exposants de l'Allemagne, avec une délégation gouvernementale et entrepreneuriale, et du Portugal.

L'Inde et l'Italie marquent également leur présence à la Foire internationale de Luanda, qui a pour devise "Dynamiser le secteur privé et promouvoir la croissance économique".

Des produits et services liés aux secteurs bancaire, des télécommunications et des technologies de l'information, du pétrole, des transports et de la logistique, de l'industrie et du tourisme, de la construction, du courtage immobilier, de l'agriculture, entre autres, y sont exposés.