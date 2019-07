Cote d'Ivoire/Algérie: Quarts de finale - Les Algériens se méfient des Eléphants

Comme en 2015 en Guinée Equatoriale, l'Algérie retrouve la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Can 2019.

C'est incontestablement la plus grosse affiche à cette étape de la compétition. Depuis lundi, juste après la qualification des Eléphants, la presse algérienne, qui a effectué massivement le déplacement de Suez, a commencé à spéculer sur cette affiche.

En zone mixte avec les joueurs ivoiriens et au Centre de presse avec des confrères ivoiriens, une seule question revenait sur toutes les lèvres : que pensez-vous de cette confrontation avec les Fennecs en quarts ?

A la réalité, la sérénité n'est pas de mise chez les Verts, malgré le beau visage que l'équipe dirigée par Djamel Belmadi a présenté depuis le début de la compétition.

Ryad Mahrez et ses coéquipiers ont enregistré autant de victoires en autant de matchs en épinglant au passage le Sénégal, l'un des favoris de la compétition, et en faisant une démonstration de force face à la Guinée (3-0) en 8es de finale.

Cette fois-ci, l'adversaire se nomme la Côte d'Ivoire et les Fennecs n'ont pas encore oublié l'élimination en quarts de finale par Wilfried Bony et ses coéquipiers en 2015.

« Nous ne sommes pas favoris, ni aussi confiants que vous le pensez. Nous n'avons pas oublié notre élimination en 2015 », a fait remarquer Asma Halami, Rédactrice en chef à Dz compétition.

« Il faut toujours se méfier d'un adversaire dont on ne maîtrise pas le jeu. La Côte d'Ivoire se retrouve petit à petit et cela peut nous jouer un sale tour », a observé pour sa part Billel Hernoune.

Désormais, tout est possible dans cette compétition et ce n'est pas forcément le beau jeu qui prime.

Témoin oculaire de la rencontre Mali-Côte d'Ivoire, Djamel Belmadi, l'entraîneur, lui, ne veut pas regarder le passé entre les deux équipes et estime que la forme du moment sera déterminant.

« La Côte d'Ivoire est connue sur le continent africain pour être une équipe difficile, solide et avec beaucoup d'expériences, renfermant des joueurs qui évoluent dans de grands championnats.

Voilà donc un quart de finale face à cette équipe. Bon, je ne connais pas les statistiques concernant les différentes confrontations entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire, mais comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant, on ne se basera pas sur les statistiques mais plutôt sur la forme du moment.

Donc, on va bien préparer ce match et on espère passer pour les demi-finales », a déclaré le technicien des Fennecs.

Il faut rappeler que c'est la huitième fois qu'Eléphants et Fennecs vont se rencontrer en phase finale de la Can. En sept confrontations, la Côte d'Ivoire a enregistré 3 victoires contre 2 pour l'Algérie et deux matchs nuls.