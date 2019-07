Congo-Brazzaville: Djambala centre - La population appelée à développer l'agriculture

Au cours d'une rencontre citoyenne avec sa base, le 5 juillet, le député siégeant de Djambala centre, Marc-Aurèle Ganao-Ngassebé, a exhorté ses mandants à valoriser le travail de la terre.

« Nous avons une grande richesse, notre sol », a dit le député, demandant aux habitants de Djambala de faire de cette localité une marque, un label de qualité dans le domaine agricole, et d'attirer et faciliter l'installation des unités de transformation.

Outre le contexte économique de Djambala, le suppléant de Josué Rodrigue Ngouonimba a mis à profit cette rencontre citoyenne pour évoquer le contexte actuel du pays marqué par une crise économique profonde.

Cependant, a-t-il indiqué, les négociations avec les partenaires financiers au niveau mondial ont progressé. « Notre système économique fondé sur les énergies fossiles a fait ses preuves. L'économie nationale doit se diversifier, c'est à présent une évidence irréfutable », a-t-il fait savoir.

Marc-Aurèle Ganao Ngassebé est revenu sur les actions menées dans la circonscription, notamment les dons offerts aux écoles, à l'hôpital de base de Djambala, l'assistance aux bénévoles de l'enseignement et de la santé, au bon déroulement des travaux dirigés des élèves candidats au BEPC année 2018-2019.

L'acheminement à Djambala des tables-bancs, le don de brouettes à deux cents agriculteurs de la localité et également à plus de quatre cents femmes à l'occasion de la Journée de la femme 2019, l'assistance à près de cinq cents familles lors des fêtes de fin d'année 2018, l'attribution des équipements sportifs aux équipes locales, etc., font partie des actes posés au profit des mandants.

L'élu du peuple s'est prêté, en outre, aux questions de la base qui lui ont donné l'occasion de repréciser le rôle du député.« Il est le porte-parole au Conseil de la nation. Il vote les lois de la République, défend les intérêts de sa circonscription et de ses mandants. Il rend compte à ses mandants et transmet les préoccupations de ceux-ci aux autorités », a-t-il rappelé. Il n'a pas manqué toutefois de rendre compte de la cinquième session ordinaire de l'Assemblée nationale qui a eu à examiner trente-quatre affaires, parmi lesquelles la loi portant création de l'Agence congolaise pour l'emploi et celle portant création du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage.