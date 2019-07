Afrique: CAN 2019 - Des rencontres inédites pour l'accès en demi-finales

Bénin-Sénégal et Nigeria-Afrique du Sud, telles sont les affiches des quarts de finale de la 32e édition qui se disputeront ce mercredi. Le jeudi, Madagascar affrontera la Tunisie et l'Algérie sera aux prises à la Côte d'Ivoire.

Depuis qu'elle a débuté, la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qu'abrite l'Egypte a réservé beaucoup de surprises. Les huitièmes de finale, d'ailleurs, n'ont pas contesté cette affirmation. Des champions, des favoris et d'autres stars les plus attendues ont vite pris la porte alors que Madagascar et le Bénin se hissent en quarts de finale de la compétition pour la première fois.

Ces deux sélections ont lutté avec leurs armes pour renvoyer dans leur tanière les Lions de l'Atlas du Maroc et les Léopards de la République démocratique du Congo. La qualification des Bafana-Bafana, auteurs d'un match héroïque contre les Pharaons d'Egypte, n'est pas passée inaperçue . Mais, à chaque match ses vérités. Après avoir franchi la première étape à élimination directe, les Ecureuils du Bénin donnent l'impression qu'ils n'ont pas fini de régler leur compte avec les Lions.

Après ceux de l'Atlas en huitièmes, cette fois ce sont ceux de la Teranga qui se dressent devant eux en enfilant à leur tour le plus beau costume de favoris. Le Sénégal et le Bénin vont se croiser en phase finale de la CAN pour la première fois. Et pourtant, ce match des quarts ne sera jamais leur première confrontation. En dehors de la CAN, le bilan des confrontations plaide en faveur des Sénégalais (quatre victoires contre un nul lors des cinq dernières confrontations). Le Bénin a peut -être la formule pour leur tenir tête. En quatre rencontres dans cette CAN, il n'a perdu aucun et n'a non plus gagné aucun dans le temps règlementaire (prolongations y compris).

Le Nigeria-Afrique est l'une des deux rencontres qui mettra aux prises les anciens champions d'Afrique. Le Nigeria est resté la seule sélection la plus titrée (trois CAN) après l'élimination de l'Egypte, du Cameroun et du Ghana. Les Super Eagles croiseront les Bafana-Bafana pour la première fois dans une phase finale de la CAN. Mais dans les éliminatoires, ils se sont croisés plusieurs fois. Pas plus tard qu'en 2018, les deux équipes avaient fait jeu égal 1-1. En 2017, l'Afrique du Sud avait dominé le Nigeria 2-0. En 2015, ils avaient fait jeu égal 1-1 tout comme en 2014 où leurs deux confrontations n'ont connu ni vainqueur ni vaincu. Les Nigérians ont cependant dominé les rencontres antérieures avec la victoire 2-0 en 2013 puis 1-0 et 2-0 en 2008. Ce 10 juillet, c'est une équipe de l'Afrique du Sud qui tentera de rééditer l'exploit. Le Nigeria est averti.

Algérie bien armée pour aller loin

Une autre confrontation de deux anciens champions est celle de l'Algérie contre la Côte d'Ivoire. Les Fennecs sont les potentiels favoris de cette édition par rapport à leur quatre dernières sorties. L'Algérie est aussi forte offensivement avec ses neuf buts inscrits en quatre matches et défensivement (aucun encaissé). Elle est la seule pendant que les autres meilleures défenses ont explosé en huitièmes avec pour conséquence l'élimination du Maroc, de l'Egypte et du Cameroun. Eliminée au premier tour en 2017 puis en quarts de finale en 2015, l'Algérie semble bien armée pour aller encore plus loin dans cette compétition devant la Côte d'Ivoire qui a souffert contre le Mali mais a su relever la tête pour l'emporter. Les deux sélections vont se croiser pour la septième fois dans une phase finale de la CAN. Le bilan est à l'avantage des Eléphants. Trois victoires (3-0 en 1968 et 1992 puis 3-1 en 2015) contre deux pour l'Algérie (3-0 en 1990 et 2-3 en 2010).

L'autre ticket pour les demi-finales se jouera entre Madagascar et la Tunisie. Les Malgaches ne cessent d'impressionner depuis le début de la compétition en atteignant cette étape pour la première fois. L'appétit venant en mangeant, ils joueront la Tunisie très libéré avec l'espoir de franchir encore un palier. Côté tunisien, on essaiera cette fois de gagner le premier match au terme du temps réglementaire. Après trois matchs nuls au premier tour, les Aigles de Carthage étaient accrochés par les Black stars avant de s'imposer aux tirs au but.