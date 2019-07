Afrique: CAN 2019 - « Nous allons gagner la compétition » confie Andry Rajoelina, président malgache

À Madagascar, le parcours des Barea, l'équipe de football nationale, à la CAN 2019 enchante les supporters mais aussi le premier citoyen malgache. Le président de la Grande île, Andry Rajoelina après la victoire de son équipe en huitième de finale face aux Léopards vise désormais l'ultime étape de la compétition. Au micro de la BBC, il estime que son équipe va gagner la CAN 2019.

Les Barea ont séduit le monde du football. Le Petit-Poucet est devenu la coqueluche des observateurs qui suivent la CAN 2019. Sa qualification pour les quarts de finales est déjà une réussite, mais pourquoi ne pas rêver plus loin. Jeudi, ils affronteront la Tunisie qui a éliminé le Ghana aux tirs au but.

Désormais présent dans les huit grands de la CAN 2019, Madagascar rêve bouleverser la hiérarchie afin de remporter cette 32ème édition du tournoi continental. « Maintenant que nous avons atteint les quarts de finale, nous allons aller jusqu'au bout, gagner la compétition et impressionner nos adversaires,» a lâché le président malgache, Andry Rajoelina. Pour pousser son équipe à la victoire, Andry Rajoelina a affrété un avion pour amener des supporters à la compétition en Egypte.

Le petit poucet de la CAN 2019 continue d'écarter de son chemin, des équipes dites favorites du tournoi. En effet, l'équipe de Madagascar est arrivée sur la pointe des pieds en Égypte pour participer à la première Coupe d'Afrique des Nations de son histoire. Son but initial était de s'extraire de la poule B, où le Nigeria faisait figure d'épouvantail. Mission accomplie, et même mieux ! Les Barea ont fini premier. Qualifiés pour les quarts de finale, les Zébus de la Grande île étaient opposés à la République démocratique du Congo. Un obstacle qui semblait infranchissable et qui finalement a plié aux penaltys.