Algérie: Bientôt un vol charter Oran - Charm El-Cheikh (Egypte)

Oran — Une ligne aérienne "charter" saisonnière devant relier les villes d'Oran (Algérie) et Charm El-Cheikh (Egypte) sera ouverte à l'occasion de la saison estivale, a-t-on appris mardi du directeur régional d'Air Algérie, Kara Terki.

Cette ligne aérienne entrera en activité en août prochain avec une moyenne de deux vols aller et retour en réponse à une demande faite par une agence touristique, a indiqué Kara Terki dans une déclaration à l'APS, ajoutant que ces vols, qui seront effectués les 19 et 31 août prochains (aller et retour) connaissent déjà une forte demande de la part des voyageurs.

Le même responsable a ajouté qu'il y a une possibilité d'ouverture d'une autre ligne saisonnière "charter" devant relier Oran à Antalya (Turquie) en raison des demandes formulées par les agences touristiques, soulignant qu'Air Algérie a renforcé ses vols dans le cadre de la saison estivale à partir de l'aéroport d'Oran vers les aéroports français et espagnols, suite aux demandes, de plus en plus nombreuses, de la communauté nationale établie à l'étranger.

Dans ce cadre, le nombre des vols entre Oran et Paris a été porté à trois par jour, par rapport au reste de l'année qui enregistrait un à deux vols quotidiens suivant la demande, au même titre que la ligne Oran-Marseille.

La ligne Oran-Lyon connait, pour sa part, un vol quotidien (6 vols hebdomadaires le reste de l'année), ainsi qu'une liaison quotidienne Oran-Toulouse, selon M.Terki, qui a signalé que ces vols seront également renforcés avec des vols supplémentaires avant la rentrée scolaire, afin de garantir les meilleures conditions au retour des émigrés.

Un autre vol a été programmé pour la ligne Oran-Alicante et trois vols pour la ligne Oran-Barcelone, sachant que le reste de l'année deux vols hebdomadaires étaient programmés vers ces destinations, et ce, en plus de la programmation entre 3 et 6 vols hebdomadaires suivant la demande pour la ligne Oran-Istanbul, indique-t-on.

Par ailleurs et afin de faire face au flux incessant des voyageurs, notamment la communauté nationale établie à l'étranger, l'aéroport international d'Oran "Ahmed Ben Bella" a été renforcé par 25 travailleurs saisonniers dans le cadre du programme de l'Agence nationale de l'emploi (ANEM), notamment en ce qui concerne l'enregistrement et l'embarquement des bagages, ainsi que l'accueil, a également fait savoir le directeur régional d'Air Algérie.