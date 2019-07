Afrique: CAN 2019 - Face au Bénin, Aliou Cissé fait preuve d'humilité

Le Sénégal va affronter l'une des surprises de cette CAN 2019, le Bénin, pour une place dans le dernier carré de la compétition.

Sadio Mané est ses coéquipiers sont clairement favoris pour cette rencontre. Emmenés par Aliou Cissé, les Lions de la Teranga n'ont engrangé que des victoires hormis une défaite en groupe face à l'Algérie. Les Lions sont en grande forme et enregistrent un bilan plus que positif. Dans cette compétition, ils effectuent un très beau parcours jusqu'à présent. Pour rejoindre le dernier carré, les Sénégalais devront déjouer le piège tendu par les Écureuils qui sont friands du Lion.

« Face au Bénin, ça sera un match difficile. Si le Bénin est là, cela veut dire que c'est une équipe qui a réalisé de bons résultats, a confié Aliou Cissé sur le site de la CAF. En Afrique, il n'y a plus de petites équipes et nous allons prendre très au sérieux cette équipe du Bénin. L'humilité et la modestie sont très importantes. Le Bénin est une équipe sérieuse avec des individualités, des qualités dans tous les compartiments. La compétition est difficile et il fait chaud également, a ajouté le technicien sénégalais. A la fin de la rencontre contre l'Ouganda, nous avions souffert un peu mais nous devons nous remettre au travail avec de la régénération et la récupération. Pour Sadio Mané, l'important pour lui c'est de se battre pour l'équipe et pour le collectif. C'est un joueur qui comprend que le collectif passe au-dessus des individualités. Nous sommes ambitieux et nous savons que nous pouvons aller loin dans cette compétition. Je l'ai toujours déclaré : nous aller jouer match par match ».

C'est la première affiche de ces quarts de finale et quelle affiche ! Ce mercredi, le Sénégal de Sadio Mané défie le Bénin de Steve Mounié, avec en jeu une place pour dernier carré de la CAN 2019.