Afrique: Les pays africains face à l'impératif de la créativité

Mohamed Benaissa : Le Moussem d'Asilah est resté fidèle à sa vocation de promoteur de la culture du continent

Les participants à un colloque, qui s'est ouvert dimanche à Asilah sous le thème «La créativité africaine en Afrique et dans la diaspora», ont estimé que les pays africains doivent faire preuve de créativité pour relever les défis actuels.

Les écrivains, chercheurs et intellectuels qui ont participé à cette rencontre, organisée dans le cadre du 41ème Moussem culturel d'Asilah, ont souligné que la créativité est un appel au changement résultant de l'insatisfaction vis-à-vis de la situation actuelle, et doit être porteuse de progrès et de changement positif à la faveur d'esprits créatifs à même de comprendre et traduire les aspirations des peuples africains.

Dans une déclaration à la presse, le secrétaire général de la Fondation du Forum d'Asilah, Mohamed Benaissa, a indiqué que le Moussem d'Asilah est resté fidèle à sa vocation de promoteur de la culture africaine, rappelant les grands noms d'écrivains, artistes et créateurs africains ayant participé à ce festival culturel depuis sa première édition.

Le thème de la créativité africaine en Afrique et dans la diaspora a été choisi pour répondre à une nécessité urgente d'examiner les défis auxquels fait face le continent et de réaffirmer le rôle principal des intellectuels et créateurs dans le développement des sociétés.

Dans une déclaration à la MAP, le coordonnateur du colloque, ancien ministre capverdien de la Culture, Mario Lucio Sousa, a relevé que le Moussem culturel d'Asilah est l'expression même du concept de la créativité africaine, devenant au fil des années un véritable carrefour des créateurs, écrivains et artistes.

M. Sousa, également écrivain, poète et musicien, a mis en exergue la création du Festival d'Asilah de la musique africaine, qui vise à soutenir la musique africaine et faire connaître l'héritage artistique du continent.

Intervenant lors de ce colloque, le poète sénégalais Amadou Lamine Sall a considéré que cette édition du Moussem d'Asilah a soulevé de grands questionnements sur la créativité, la culture et la pensée africaines, notant l'importance d'explorer les moyens de la créativité africaine, un levier de changement de la situation économique et sociale du continent.

Par ailleurs, les participants à ce colloque ont salué la Haute sollicitude dont S.M le Roi Mohammed VI entoure l'art et la culture africains, affirmant que le Maroc est devenu «le cœur battant et le carrefour du continent africain».

Ce colloque connaît la participation d'intellectuels, personnalités politiques et créateurs d'Afrique et d'ailleurs, pour débattre de sujets ayant trait à la culture, à la pensée et au développement dans le continent africain. Le Moussem culturel d'Asilah, placé sous le Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI, s'est engagé, depuis ses débuts il y a plus de quatre décennies, à célébrer la créativité en général et en Afrique en particulier, une créativité qui englobe à la fois la poésie, la pensée, la musique ou encore les arts plastiques.