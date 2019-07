Maroc: Mutualisme sans frontières à Porto

L'expérience du Maroc dans le domaine de la mutualité a été mise en avant, lundi à Porto, à l'occasion de la Journée nationale du mutualisme au Portugal.

Intervenant lors d'un panel intitulé «Mutualisme sans frontières», le président du Conseil d'administration de la Mutuelle générale du personnel des administrations publiques (MGPAP), Abdelmoula Abdelmoumni, a souligné que conformément aux Hautes instructions de S.M le Roi Mohammed VI, le Maroc accorde un intérêt particulier à la mutualité, ce qui lui a permis d'élever le taux de couverture médicale et d'améliorer les indicateurs de santé du pays.

Dans une déclaration à la MAP, il a relevé que son intervention a permis de mettre en exergue les efforts considérables consentis par le Maroc pour généraliser la protection sociale et renforcer l'accès aux soins de santé pour tous les citoyens.

Il a, dans ce sens, évoqué le lancement en 2005 de l'Assurance maladie obligatoire (AMO) qui comporte deux régimes: le Régime obligatoire destiné aux fonctionnaires et aux salariés, aux retraités, aux étudiants ainsi qu'aux libéraux et le Régime d'assistance médicale pour les démunis (RAMED) qui cible principalement les personnes les plus vulnérables et à faible revenu.

Il a également passé en revue les mesures entreprises par la MGPAP en matière de régionalisation et de proximité, afin de faciliter l'accès de la population aux soins médicaux et d'alléger le fardeau des dépenses qui pèsent sur les ménages.

Ces efforts, qui promeuvent une justice sociale et territoriale en matière d'accès aux prestations de santé, s'ajoutent aux différentes initiatives mises en place pour développer et diversifier les services fournis aux citoyens, a-t-il ajouté.

Abdelmoula Abdelmoumni, qui est également président de l'Union africaine de la mutualité (UAM) et vice-président de l'Union mondiale de la mutualité (UMM) chargé de l'Afrique et du Moyen-Orient, a, par ailleurs, souligné le leadership africain du Maroc dans le domaine de la mutualité, notant que le Royaume, fort de sa grande expérience dans le domaine du mutualisme, constitue un modèle à suivre et une source d'inspiration pour de nombreux pays africains.