Madagascar: OMACI - Pas d'atteinte aux droits acquis

L'ordonnance portant abrogation totale de la loi sur la Politique nationale du cinéma et de l'image animée, a été déclarée conforme à la Constitution par la HCC.

« Sous les réserves énoncées aux considérants 8 et 10 » par le juge constitutionnel, qui a fait savoir que « l'OMACI étant un établissement public à caractère industriel, l'abrogation opérée ne doit pas porter atteinte aux droits acquis, aux situations juridiques établies et aux rapports juridiques formés antérieurement ; qu'elle ne doit pas bouleverser l'équilibre des conventions légalement déjà conclues ».

Temporaire. La HCC de considérer également que « l'OMACI, seul organisme étatique revêtu d'une mission gouvernementale de réglementer et de soutenir le secteur du cinéma et de l'image animée, pour la protection des intérêts tant publics que privés, et pour satisfaire les exigences de la sécurité juridique, l'élaboration et l'adoption de ce nouveau texte s'avèrent ainsi primordiales ; que l'autorité effective et exclusive du Ministère en charge de la Culture ne peut avoir qu'un caractère temporaire ; qu'il appartient à l'autorité compétente d'élaborer, dans les meilleurs délais, une nouvelle loi régissant le secteur du cinéma et de l'image animée. »