Maroc: Identification du poids maximal que peut porter un enfant

On sait désormais quel poids maximum un enfant peut porter sur son dos pour aller à l'école : 10% de son poids à lui, estiment des experts. Un groupe de scientifiques de l'Université de Granada et l'Université John Moores à Liverpool ont analysé la posture d'une cinquantaine d'élèves d'école primaire lorsqu'ils ne portaient rien, lorsqu'ils portaient un sac à dos, mais aussi lorsqu'ils tiraient une valisette pour transporter des livres d'école, avec différents poids, qui correspondaient à 10%, 15% et 20% de leurs poids respectifs.

D'après les conclusions des chercheurs, il est indispensable que les enfants se limitent à des poids comparables à 10% de leur poids. « Ce que nous avons découvert avec nos travaux c'est que les altérations les plus importantes lorsqu'on porte un sac à dos ou qu'on tire une valisette se produisent dans les extrémités proximales (le tronc et les hanches), alors qu'il y a peu de différences en ce qui concerne les extrémités distales (les genoux ou les chevilles). Mais tirer une valisette produit moins de changement dans la démarche de l'enfant et est beaucoup plus similaire à une démarche totalement libre, quand on le compare au port d'un sac à dos, même léger», ont indiqué les chercheurs dans leur rapport.