Ile Maurice: Fonction publique - La police recrute

Huit- cent- quatre-vingts. C'est le nombre d'aspirants policiers, dont des femmes, que la Disciplined Forces Service Commission (DFSC) recrute à Maurice et à Rodrigues. Les intéressés doivent s'inscrire au gymnase du stade Malabar à Rodrigues et au quartier général de l'orchestre de la police, rue Willoughby, Vacoas, pour les Mauriciens.

Pour Rodrigues l'inscription se fera aujourd'hui, mercredi 10 juillet pour les hommes et demain pour les femmes, par ordre alphabétique. Pour les aspirants policiers mauriciens, les inscriptions se tiendront du jeudi 18 juillet au vendredi 2 août. Cet exercice se déroulera du mercredi 7 août au jeudi 15 août pour les femmes.

Plusieurs critères ont été établis. Les candidats doivent avoir 18 ans et n'avoir pas dépassé l'âge de 30 ans au 18 juillet. Un School Certificate avec au moins un pass en anglais, français et mathématiques ou en comptabilité ou un pass obtenu dans un General Certificate of Education (ordinary level) : soit dans cinq sujets incluant l'anglais, le français et les mathématiques ou la comptabilité avec au moins le grade C dans l'un de ces deux sujets ou six sujets incluant l'anglais, le français et les maths ou la comptabilité avec au moins le grade C dans l'un de ces sujets ou une qualification acceptable par la DFSC.

Outre la hauteur requise, 1 m 70 pour les hommes et 1 m 63 pour les femmes, les candidats doivent avoir une bonne vue. Ils ne doivent pas porter de lunettes ni de lentilles de contact. Le jour de leur inscription, ils doivent apporter diplômes, extrait de naissance, carte d'identité et acte de mariage pour ceux qui sont mariés.

Ceux qui réussiront les tests physiques et médicaux passeront par la suite une interview. Les sélectionnés seront embauchés sur une base temporaire et devront suivre une formation théorique et pratique pendant un an. Pendant cette période, ces aspirants policiers bénéficieront d'un salaire Rs 16 075.

À noter que les aspirants policiers, plus de 550, qui s'étaient joints à différentes écoles de formation de la police en janvier, dont il ne reste que quelque 467, dont 96 femmes, ont prêté serment vendredi dernier avant d'intégrer différentes unités, après les Jeux des îles, soit le mercredi 1er août le jour du passing out parade. Cette cérémonie se déroulera sur le terrain de foot aux Casernes centrales à 10 h 30.