Madagascar: Solidis - CPA - Un partenariat pour accompagner les futurs entrepreneurs

Solidis S.A qui est un fonds de garantie et d'investissement, a signé hier une convention de partenariat avec le CPA (Centre de Professionnalisation et d'Apprentissage).

Bon nombre de promoteurs de projets ont du mal à bien structurer leurs dossiers pour être bancables. Pour y remédier, Solidis S.A qui est un fonds de garantie et d'investissement, a signé hier une convention de partenariat avec le CPA (Centre de Professionnalisation et d'Apprentissage). « L'objectif consiste à accompagner des futurs entrepreneurs à travers des séances de formation ou de coaching personnalisé. Il s'agit d'un appui décisif dans leurs démarches de recherche de financement auprès des institutions financières », a expliqué Jean Marc Ravelomanantsoa, le directeur général de Solidis Garantie, lors de cette cérémonie.

Formation gratuite. Cette collaboration entre Solidis et CPA vise ainsi à aider les Micros, Petites et Moyennes Entreprises (MPME) à surmonter l'obstacle de la recherche de capitaux ou de garantie complémentaire dans le cadre du financement bancaire. « On s'engage à renforcer les compétences des promoteurs de projets via des formations en management et en finance afin que ceux-ci puissent bien gérer leurs entreprises une fois en activité », a évoqué Ramiaramanana Rija Francis, le président de l'association CPA.

Il faut savoir que plus de 80% des nouveaux entrepreneurs bénéficiant du soutien de Solidis ont rencontré une difficulté managériale durant les trois premières années de fonctionnement de leurs PME. D'où, la nécessité de cette formation prodiguée par le CPA. En outre, « nous accompagnons également des jeunes étudiants diplômés, ayant au minimum un baccalauréat professionnel en gestion. La formation qui va durer six mois, est gratuite.

La 2e promotion se tiendra en octobre 2019. Nous sélectionnons les étudiants meilleurs, ambitieux, et ce, tout en utilisant un critère social étant donné que nous sommes une association à but non lucratif. A l'issue de cette formation basée entre autres sur la gestion d'entreprise, le droit fiscal et la comptabilité financière, nous les orientons ensuite à soumettre leurs projets crédibles auprès des institutions financières par le biais de Solidis. Celui-ci va leur offrir en même temps une solution de garantie du prêt à contracter », a-t-il enchaîné.

Priorités de l'Etat. Il faut savoir que le Centre de Professionnalisation et d'Apprentissage offre cette formation gratuite avec l'aval de l'Ordre des Experts Comptables de Madagascar. « Nous essayons de promouvoir l'excellence par le renforcement des compétences des jeunes tout en accompagnant les dirigeants des PME opérant dans n'importe quel secteur d'activités. Seulement, nous privilégions davantage ceux qui veulent se lancer dans le domaine de la production des énergies renouvelables et de l'électrification rurale. C'est d'ailleurs une des priorités de l'Etat », d'après toujours les explications de Ramiaramanana Rija Francis.

En revenant sur Solidis, plus de 9 000 entrepreneurs ont été soutenus depuis sa création il y a plus de dix ans. Et l'an dernier, plus de 130 milliards d'ariary de crédits sont garantis. « La plupart des bénéficiaires de ces entrepreneurs opèrent dans le secteur du commerce. Nous sollicitons ainsi les promoteurs de projets à s'investir dans les secteurs de l'agri-business et des énergies renouvelables », a conclu Jean Marc Ravelomanantsoa, le Directeur général de Solidis Garantie.