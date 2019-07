Ile Maurice: Récidive - A peine sorti de prison, Polocco face à une plainte de son neveu

Le récidiviste, Steeve Serret, alias Polocco, refait parler de lui. Libéré il y a un mois. Il aurait agressé le neveu de son épouse avec le manche d'un sabre dans la soirée du lundi 8 juillet. Le jeune homme de 19 ans se trouvait au domicile de sa copine à Cité Briqueterie, soit dans la même ruelle où habite le récidiviste, lorsque ce dernier aurait débarqué avec l'arme. Il a dû recevoir des soins à l'hôpital.

Le jeune homme dit ignorer la raison qui a poussé son oncle à l'agresser. Il a pu regagner son domicile après avoir reçu des soins à l'hôpital. Il ne comprend pas non plus pourquoi Polocco semblerait à tout prix vouloir retourner en prison après avoir purgé sa peine d'emprisonnement. Surtout que ce ne serait pas la première fois que Polocco l'aurait menacé. «Il l'avait menacé une première fois après la mort de son père, qui date de quelques mois et voilà qu'il remet ça», explique un proche du jeune homme.

Il avait été condamné à une peine de sept ans de prison en 2017 pour complicité dans le meurtre de Denis Fine, un Mauricien établi en France depuis de nombreuses années et tué par balle à son domicile à Pamplemousses, le 3 janvier 2010. Sa peine avait toutefois été réduite par le nombre de jours déjà passés en cellule en attendant son procès. Il a retrouvé la liberté, il y a un mois, après sa condamnation.

Polocco s'est présenté en cour intermédiaire, lundi pour les procédures. Cet homme de 38 ans, connu des services de police, a fait de la prison sa deuxième maison. Il cumule diverses frasques depuis son plus jeune âge. Dans son entourage, on se demande s'il aurait voulu se venger soupçonnant que son épouse l'aurait balancé à la police pour le meurtre de Denis Fine. Cette dernière avait relaté à la police qu'elle aurait surpris une conversation entre son époux et Christopher Legrand, témoin dans cette affaire.

En 2013, alors qu'il était en liberté conditionnelle, la police se lance à sa recherche pour le vol de la voiture d'une habitante de Riambel et le viol d'une Sud-Africaine. Le véhicule avait été retrouvé carbonisé après une course poursuite. La police avait pu mettre la main sur lui après quelques jours.