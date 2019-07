Mali: Koutiala - La construction d'une ligne électrique entre Koutiala et Yorosso au centre des discussions

Une réunion sur la construction d'une ligne électrique de moyenne tension (33KV) entre Koutiala et Yorosso, dont la longueur est de130 Kilomètres, initiée par l'Energie du Mali (EDM- SA) a été présidée lundi à Koutiala, par le sous préfet de M'Pèssoba, Mme Aminata Sanogo, a constaté l'AMAP.

Etaient présents à la rencontre, environ 300 personnes dont les administrateurs civils, les élus locaux, les autorités administratives, les représentants des services techniques et de la société civile.

Le projet de la ligne électrique qui va alimenter les villes de Yorosso, Koury, et Mahou, dont le cout est estimé à plus de 3, 4 milliards de francs CFA, rentre dans le cadre du plan d'urgence sociale du président de la République.

La ligne sera aérienne et composée de câbles conducteurs avec des poteaux en béton armé, installés à des intervalles d'environ 50 mètres sur le tracé et les travaux nécessiteront la libération d'une emprise de 15 mètres de part et d'autre de la ligne.

Le bureau d'étude INGERCO, mandaté par EDM pour évaluer les enjeux environnementaux et sociaux liés à la mise en œuvre et à l'exploitation, a recensé environ 458 personnes affectées reparties entre 24 villages et quartiers dans 07 communes traversées (Communes de Koutiala, Sincina, et Nafanga dans le Cercle de Koutiala, Karangana, Koury, Mahou et Yorosso dans le Cercle de Yorosso).

Selon le bureau, la libération du corridor de la ligne nécessitera également le déboisement d'environ 78 hectares en rase campagne, 1 883 pieds d'arbres seront touchés parmi lesquels 458 manguiers ordinaires et 595 eucalyptus, les ligneuses (Karité, néré, caïlcédrat), le déguerpissement des installations provisoires disséminées dans les rues de Koutiala, notamment les baraques, kiosques, étal et aires de lavage.

Les consultations publiques organisées conjointement par la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions et des nuisances de Sikasso et le Consultant INGERCO, vont se poursuivre respectivement dans les localités de Yorosso, Koury et Mahou.