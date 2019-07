Congo-Kinshasa: Le pays en danger - De faux fous arrêtés à Limete avec armes, argent, passeports et appareils de communication

Il n'y a pas que les zones jugées sensibles au plan sécuritaire, notamment celles où opèrent les groupes armés, nationaux comme étrangers, qui constituent une menace permanente pour la paix et la démocratie en RDC. Les ennemis de la patrie semblent avoir opté pour de nouvelles stratégies d'infiltration dans le but de troubler la quiétude qui s'observe actuellement sur presque l'ensemble du territoire national.

Incroyable mais vrai ! Des personnes donnant l'impression d'être des malades mentaux ont été démasquées et appréhendées hier mardi après-midi à Limete, plus précisément dans le périmètre abritant la permanence de l'UDPS, sur la 11me rue petit Boulevard. Ces individus, au nombre de quatre, trimballant des colis apparemment composés de vêtements usagés, de vieux gobelets en plastiques, de restes de nourritures et autres bricoles, ont intrigué les combattants de ce parti et les gens des environs par des navettes répétées et suspectes répondant à un plan préétabli.

Dans un premier temps, leur état physique les faisait effectivement passer pour des déséquilibrés mentaux. Mais la fréquence de leurs allées et venues a poussé l'équipe de sécurité de l'UDPS à les interpeller au moment de leur nième passage devant la permanence. Curieusement, une fouille sommaire s'est soldée par la découverte d'armes de guerre sur eux, des grenades offensives et défensives, des tenues et effets militaires, des passeports biométriques en cours de validité, des appareils de communication ( téléphones et walkie-tolkie) ainsi qu'une importante somme d'argent en billets de 20.000 Fc pimpant neuf.

Alerté par des éléments de la permanence du parti, le Secrétaire général Augustin Kabuya s'est promptement déporté sur les lieux. Il n'en croyait pas ses yeux au vu de l'arsenal de guerre saisi sur les vrais faux fous, dont deux ont réussi à s'échapper pendant qu'ils étaient soumis à un interrogatoire.

Ne pouvant pas se substituer aux instances de l'Etat, il a fait appel aux autorités compétentes, particulièrement à celles de la police, pour venir constater la découverte rocambolesque. Sans tarder, le Commissionnaire provincial de la Police nationale/ville de Kinshasa, le général Sylvano Kasongo, a dépêché des éléments qui sont venus récupérer les faux détraqués mentaux.

L'opinion garde encore son souffle en attendant de connaître l'identité des commanditaires de la mission manquée du commando. S'agissait-il d'un échantillon de mercenaires ou tueurs à gages ? La question reste posée

Du côté de l'UDPS, tout en confirmant l'information, on se garde de tout commentaire sur les intentions de ces fous armés, munis de passeports et circulant avec d'importants fonds. Il est laissé à la justice, via la Police, le soin d'élucider le mystère des visiteurs insolites à Limete.Dom