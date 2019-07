Afrique: CAN 2019 - Retour de Steve Mounié face au Sénégal, quel avantage?

L'attaquant béninois va faire son grand retour ce soir lors des quarts de finale de la CAN 2019. Absent en huitièmes de finale pour cumul de cartons, Mounié va sûrement tenir sa place à la pointe de l'attaque béninoise.

Face au Sénégal cet après-midi, le Bénin a besoin d'un grand Steve Mounié. Avec cet attaquant, les Écureuils auront plusieurs options de jeu. Miser sur son jeu parfait dos au but et faire graviter autour le capitaine Stéphane Sésségnon. Et aussi, miser sur son excellent timing dans les duels aériens.

Devant une défense centrale sénégalaise composée de Khalidou Koulibaly et Cheikhou Kouyaté ou Salif Sané, il faut un attaquant physique et bon dans les airs pour les bousculer. D'où la nécessité d'avoir Steve Mounié en pleine forme. Absent face au Maroc, il sera frais et pourra aller au combat.

Réputé pour leur jeu défensif, les Écureuils ont montré des défaillances dans le jeu extérieur. Rare sont les centres qui viennent à destination de Mounié, un joueur excellent de la tête. Sûrement que cette faille a été travaillé par le stratège Michel Dussuyer qui a façonné la sélection béninoise.

Contre le Sénégal, la tâche sera difficile mais pas impossible comme le disent les joueurs béninois. En route vers un nouvel exploit?